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    00:15, 13 Май 2021 | GMT +6

    Бердибек Сапарбаев поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Экстренное совещание в связи с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева об усилении мер безопасности в учреждениях образования страны состоялось в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В заседании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева приняли участие акимы районов и города Тараза, руководители всех заинтересованных госорганов.

    В ходе заседания было отмечено, что трагический случай, произошедший в российском городе Казани, в очередной раз должен заставить задуматься о мерах безопасности в наших школах.

    «Необходимо уделить особое внимание школам и колледжам региона, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Важно тщательно проверить, насколько там соблюдаются правила безопасности. Департаменту по ЧС совместно с управлением образования области нужно провести учения. Все наши школы обеспечены видеонаблюдением. Но стоит проверить, насколько эффективно работают камеры, кто за ними следит, подключен ли интернет, кто проверяет входящих в здание? Это вопросы первоочередной важности».

    Также аким области обратил внимание на необходимость проводить беседы с родителями, которые должны ответственно подходить к воспитанию своих детей. В ходе совещания обсудили и важность мониторинга веб-страниц и социальных сетей на наличие пропаганды насилия среди подростков.

    Кроме того, глава региона Бердибек Сапарбаев поручил акимам районов и руководству департамента по ЧС усилить работу по предупреждению пожаров и соблюдению мер противопожарной безопасности, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.






    Теги:
    Образование Другие государственные органы Жамбылская область Акимат Безопасность
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