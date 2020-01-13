Бердибек Сапарбаев поручил усилить контроль за выдачей разрешений иностранцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы регулирования внешней трудовой миграции рассмотрены на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева. В нем приняли участие руководители государственных и правоохранительных органов, иностранных предприятий, а также акиматов областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

По данным министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова, на 1 января т. г. выдано 19,1 тысячи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы. В их структуре 77% приходится на руководителей и квалифицированных специалистов. Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай, Узбекистан, Турция, Индия и Великобритания. По итогам 2019 года работодателями уплачены налоговые сборы в размере 8,2 млрд тенге. Казахстанское содержание в кадрах обеспечено на уровне 96%.

В ходе проверок 95 предприятий, на которых работают свыше 30 иностранных специалистов, было выявлено 1 008 фактов нарушений трудового и миграционного законодательства, в том числе 479 диспропорций в оплате труда местных и иностранных работников.

Также в числе нарушений — дискриминация по условиям труда и санитарно-бытовым условиям, несоответствие образования иностранных работников занимаемым должностям, выполнение работы по специальности, не соответствующей разрешению, и другие.





«Возбуждено 397 административных дел на сумму более 98 млн тенге. 361 иностранному работнику зарплата понижена до уровня казахстанского работника, а 4 казахстанским работникам зарплата повышена до уровня иностранного работника. Отозвано 703 разрешения, выдворены за пределы страны 507 иностранных работников», — сообщил Биржан Нурымбетов.

Он отметил, что в целях недопущения и снижения подобных нарушений, а также усиления порядка выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы министерством принимается ряд мер.

В частности, законодательно вводится обязанность работодателей по созданию работникам равных санитарно-бытовых условий. Ежегодно плановыми проверками планируется охватывать предприятия с численностью работников более 250 человек, привлекающих свыше 30 иностранных работников. На 2020 год сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы с 48,7 тыс. до 29,3 тысячи. Выдача разрешений работникам по 4-й категории будет осуществляться только при отсутствии работников на внутреннем рынке. Кроме того, работодателей законодательно обяжут заменять иностранных работников привлекаемых по 3-4 категории казахстанскими кадрами.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров сообщил, что в минувшем году выдано 531 тыс. трудовых разрешений (выполнение работ у работодателей – физических лиц по квоте МВД). Основная часть трудовых мигрантов заняты ремонтом или строительством, предоставляют услуги няни, повара и других домашних работников. В бюджет выплачено 6,5 млрд тенге.

«Анализ показал, что незаконной трудовой деятельности гражданам СНГ во многом способствовал упрощенный порядок въезда и пребывания в Казахстане. Период их нахождения в нашей стране был фактически не ограничен по времени, так как после истечения срока, иностранцы выезжали и сразу въезжали в Казахстан. В этой связи были внесены поправки в законодательство. Теперь иностранные граждане, пребывающие в безвизовом порядке, могут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение полугода», — подчеркнул А. Заппаров.

Кроме того, в рамках вносимых поправок в миграционное законодательство обсуждается вопрос увеличения предварительного платежа по подоходному налогу с трудовых мигрантов с 2 до 4 МРП за каждый месяц.



