Бердибек Сапарбаев поручил провести анализ актуальных специальностей для Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопросы сферы образования обсудили в Таразе на заседании в облакимате под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акимата Жамбылской области, рассматривались вопросы подготовки кадров, дуального обучения, строительства и ремонта школ.

Выступивший с основным докладом руководитель областного управления образования Бейкут Жамангозов проинформировал, что в этом году на развитие сферы образования в области выделили 200,8 миллиарда тенге, что больше на 1,1 процента по сравнению с прошлым годом.

«Охват детей 1 - 6 лет дошкольным образованием составляет 91,5% (2020 год - 91,4%), 3 - 6 лет - 100%. Обучение в 443 школах Жамбылской области проводится в традиционном формате, строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Действует система «один класс - один кабинет». В этом году на строительство 23 объектов образования выделено 11,1 млрд тенге (19 школ, 4 пристройки к школам). В новом учебном году ввели в эксплуатацию 5 школ. Все школы и детские сады обеспечены камерами видеонаблюдения. Камеры 68 школ области интегрированы с центром оперативного управления департамента полиции Жамбылской области. В 131 школе области установлены тревожные кнопки, которые подключены к ЦОУ ДП области. В 61 школе установлены турникеты», - сказал спикер.

Бердибек Сапарбаев отметил, что не проведен анализ проблем, вместо этого ответственные лица занимаются лишь констатацией фактов.

«Вопрос нехватки кадров все еще остается актуальным. Я давал поручение профильному ведомству наладить сотрудничество с вузами, потенциальными работодателями, провести скрупулезный анализ актуальных специальностей и профессий и принять соответствующие меры. Необходимо активизировать профориентационную работу с выпускниками школ. Студенты, обучающиеся на педагогических специальностях, должны проходить практику в своей родной школе. Были даны конкретные поручения, но нет результата. Профильное ведомство не может наладить единую систему. Продолжаете кормить обещаниями. Кадровый вопрос полностью не решен, в 36 школах вакантна должность директора. О каком качестве образования можно говорить при таких условиях?», – возмутился аким области.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что у управления образования должен быть четкий план, предусматривающий комплекс мер по решению актуальных проблем.

«Нужно выйти из кабинета и самому посетить все школы, хотя бы в областном центре, проверить в каких условиях учатся дети, отвечают ли меры безопасности всем требованиям», - отметил глава региона.

По программе «Жас маман» образовательные учреждения покупают дорогостоящее оборудование, но не пользуются им.

«В наших колледжах есть оборудование для кулинарной продукции, которого нет в дорогих ресторанах областного центра. Но никто не изучает этот вопрос, не используете имеющиеся возможности. К примеру, на первом республиканском слете животноводов куланские студенты представили свою продукцию. Пусть они эту продукцию поставляют в социальные магазины», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Еще один важный вопрос – ротация директоров школ.

«В социальных сетях мне пишут, что мы только говорим о том, что будет ротация, но на деле ничего не происходит. Необходимо принять меры», - потребовал аким области.

Он также обратил внимание на то, что плохо ведется работа по проекту «Жомарт түлек». Аким области поручил еще раз изучить вопрос обеспечения школ теплыми санитарными узлами, ускорить ход строительно-ремонтных работ.

«Наша главная цель — дать детям достойное воспитание и качественное образование», - заключил глава региона.