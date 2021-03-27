РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:26, 27 Март 2021 | GMT +6

    Бердибек Сапарбаев поручил активизировать благоустройство Жамбылской области

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стартовали масштабные работы по санитарной очистке и благоустройству территорий городов и сел Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

    Как сообщили в пресс-службе главы региона, на днях в Жамбылской области прошел массовый субботник. Глава региона Бердибек Сапарбаев провел совещание, в ходе которого дал соответствующие поручения акимам районов, руководителям управлений и ответственных структур по комплексному и системному характеру мероприятий по благоустройству территорий.

    Аким области подчеркнул, что за короткий срок высажено в целом по региону 140 тысяч саженцев деревьев. Теперь руководителям управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и регулирования природопользования нужно организовать полив и уход за зелеными насаждениями. Также надо озаботиться созданием «зеленого пояса» вокруг Тараза.

    «Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования необходимо вовремя осуществлять обрезку деревьев, оперативно избавляться от сухостоя. Не должны остаться без полива высаживаемые во время субботников саженцы. Аналогичная работа должна проводиться в сельских населенных пунктах, есть необходимость в увеличении количества субботников. В период пандемии особую актуальность приобретает чистота воздуха, надо привести в порядок все парки и скверы. Все они распределены между учреждениями, каждое из которых будет следить за зоной своей ответственности», - сказал аким области.

    Отдельно в ходе совещания обсудили экологическую обстановку в Таразе, для улучшения которой свой вклад должны внести и представители бизнеса, в том числе и сельского. Активность нужно проявить партии «Nur Otan», депутатам всех уровней.

    «Складывалось такое ощущение, что в Таразе нет хозяина. Поэтому необходимо усилить работу по благоустройству, санитарной очистке и озеленению древнего города. Не выдерживает критики качество ночного освещения улиц, в первую очередь на окраине, рекламные конструкции хаотично разбросаны. Нет единого стиля и эстетического уровня. До сих пор не ликвидированы долгострои, негативно влияющие на облик Тараза. Все эти недоработки должны быть устранены в самое ближайшее время. Также нужно озаботиться оформлением фасадов учреждений и организаций, внешнего облика многоэтажных жилых домов. Другой вопрос – очистка ирригационной сети. Тараз всегда славился множеством арыков, по которым текла чистая поливная вода. Нужно всё это восстановить для горожан», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

    Помимо этого, на совещании был рассмотрен вопрос подготовки к весенне-полевым работам. Руководству управления сельского хозяйства поручено наладить жёсткий контроль за качеством используемых семян, обеспечить своевременную поставку удешевленных минеральных удобрений и дизельного топлива.


    Теги:
    Регионы Казахстана Жамбылская область Экология Акимат Благоустройство
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!