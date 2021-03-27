Бердибек Сапарбаев поручил активизировать благоустройство Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стартовали масштабные работы по санитарной очистке и благоустройству территорий городов и сел Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на днях в Жамбылской области прошел массовый субботник. Глава региона Бердибек Сапарбаев провел совещание, в ходе которого дал соответствующие поручения акимам районов, руководителям управлений и ответственных структур по комплексному и системному характеру мероприятий по благоустройству территорий.

Аким области подчеркнул, что за короткий срок высажено в целом по региону 140 тысяч саженцев деревьев. Теперь руководителям управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и регулирования природопользования нужно организовать полив и уход за зелеными насаждениями. Также надо озаботиться созданием «зеленого пояса» вокруг Тараза.

«Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования необходимо вовремя осуществлять обрезку деревьев, оперативно избавляться от сухостоя. Не должны остаться без полива высаживаемые во время субботников саженцы. Аналогичная работа должна проводиться в сельских населенных пунктах, есть необходимость в увеличении количества субботников. В период пандемии особую актуальность приобретает чистота воздуха, надо привести в порядок все парки и скверы. Все они распределены между учреждениями, каждое из которых будет следить за зоной своей ответственности», - сказал аким области.

Отдельно в ходе совещания обсудили экологическую обстановку в Таразе, для улучшения которой свой вклад должны внести и представители бизнеса, в том числе и сельского. Активность нужно проявить партии «Nur Otan», депутатам всех уровней.

«Складывалось такое ощущение, что в Таразе нет хозяина. Поэтому необходимо усилить работу по благоустройству, санитарной очистке и озеленению древнего города. Не выдерживает критики качество ночного освещения улиц, в первую очередь на окраине, рекламные конструкции хаотично разбросаны. Нет единого стиля и эстетического уровня. До сих пор не ликвидированы долгострои, негативно влияющие на облик Тараза. Все эти недоработки должны быть устранены в самое ближайшее время. Также нужно озаботиться оформлением фасадов учреждений и организаций, внешнего облика многоэтажных жилых домов. Другой вопрос – очистка ирригационной сети. Тараз всегда славился множеством арыков, по которым текла чистая поливная вода. Нужно всё это восстановить для горожан», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Помимо этого, на совещании был рассмотрен вопрос подготовки к весенне-полевым работам. Руководству управления сельского хозяйства поручено наладить жёсткий контроль за качеством используемых семян, обеспечить своевременную поставку удешевленных минеральных удобрений и дизельного топлива.