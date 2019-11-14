Бердибек Сапарбаев ознакомился с реализацией проекта по повышению доходов населения в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев встретился с жителям села Костобе Байзакского района, передает МИА «Казинформ».

Первым объектом в списке посещения стала врачебная амбулатория, которую построили в 2017 году. Здание рассчитано на 15 посещений в смену. Сельчан обслуживает один врач, пять медицинских работников, один социальный работник, санитарка. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь, проводят профилактические работы среди пациентов.

Здесь же активно проводится работа по подготовке к внедрению обязательного социального медицинского страхования.

По словам медсестры Айнуры Абдурасуловой, по району ведется информационная работа среди населения по установлению социального статуса, с этой целью работники медучреждения обходят каждую семью. На сегодняшний день уже около 1200 человек установили свой статус.

Руководитель управления здравоохранения Марат Джуманкулов ознакомил с рабочими кабинетами амбулатории. По его словам, благодаря ГЧП и оптимизации проектов в течение 2018-2019 годов в 95 сельских населенных пунктах будут построены врачебные амбулатории. Также это позволило сэкономить порядка 3 млрд тенге бюджетных средств.

В свою очередь гость поинтересовался состоянием здравоохранения в регионе.

В сельском клубе Бердибек Сапарбаев провел встречу с общественностью района. Главным вопросом встречи стала реализация в районе пилотного проекта, направленного на повышение благосостояния населения. Также сельчане смогли задеть интересующие их вопросы, озвучить просьбы и предложения.





«Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что люди, которые хотят работать, всегда найдут возможность сделать это, - отметила в своем выступлении жительница села Костобе, ветеран образования Мария Тулеугалиева. - Все новое никогда не дается легко, но мы не должны боятся, потому что все трудности преодолимы, ведь государство всегда опекает и поддерживает свой народ. Как и другие жители села Костобе, я полностью поддерживаю проект по повышению доходов населения Жамбылской области. Благодаря ему у сельчан появится возможность дополнительного заработка. Моя семья тоже намерена принять участие в данном проекте. Хотим заняться птицеводством, получать мясо и яйца домашнего производства. Думаю, что так сможем увеличить свой доход до 300 тысяч тенге».

«В реализации этого проекта важно участие каждого жителя района. Все организационные вопросы необходимо решить уже сейчас, особенно в части использования земельных участков, приобретения техники, помещений, создания кооперативов. Кроме того, каждая семья должна иметь свою социальную карту. Население поддержало данный проект, государство выделило стартовую поддержку, теперь дело остается за людьми, готовыми работать», – резюмировал Бердибек Сапарбаев.