Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой Медицинского центра психиатрического здоровья в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой Медицинского центра психиатрического здоровья в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В медучреждении помогают людям с психическими расстройствами и инвалидностью восстановиться и вернуться в общество. Для этого организованы курсы трудовой реабилитации, где пациенты могут освоить рабочие специальности. Ежегодно реабилитацию здесь проходят более 500 человек.

«Мы также помогаем в социальной адаптации, проводим консультации, тренинги социальных навыков, занимаемся психообразованием, семейным консультированием. Помощь оказывается квалифицированными специалистами. Таким образом, мы решаем комплексные вопросы реабилитации», — отметил директор центра Ербол Нуркатов.

С 2015 года на базе данного медицинского центра успешно работает социальная мастерская «GreenTAL», где обучают и в дальнейшем трудоустраивают граждан из социально-уязвимых категорий: людей с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей, бывших осужденных. Получить работу здесь также могут пациенты, прошедшие реабилитацию в медицинском центре.

По словам руководителя проекта Эмина Аскерова, за пять лет в мастерской было обучено более 700 человек. Средняя заработная плата составляет 100-150 тыс. тенге.

«Основная наша цель – это не заработок денег, а создание условий для трудоустройства социально-уязвимых граждан. Сегодня в нашей мастерской работают 42 человека, из них 16 с ментальными нарушениями здоровья. Но, несмотря на их особенности, они трудятся, получают заработную плату, у них есть мотивация жить и работать», — рассказал Э. Аскеров.

Бердибек Сапарбаев высоко оценил работу социальной мастерской, поручив Министерству труда и социальной защиты населения рассмотреть вопрос распространения такого опыта в других регионах страны.

Следующим объектом посещения стал Общественный фонд «DAYR», открытый инвалидом I-ой группы Амиром Сулейменовым. Меньше чем за год в Фонде прошли обучение ИТ и SMM-навыкам более 200 человек из числа безработных, лиц с инвалидностью, неполных и многодетных семей, из них 80% смогли трудоустроиться.

«Ваш пример показателен. Потому что, несмотря на жизненные трудности, вы не только работаете над собой, реализуете себя, развиваете свои способности, но и помогаете другим людям обрести определенные навыки и трудоустроиться. Министерству труда социальной защиты населения и акимату нужно поддерживать и масштабировать такие проекты», — отметил Б. Сапарбаев.

Кроме того, вице-премьер посетил гипермаркет крупной торговой сети. Акиматом столицы совместно с торговой компанией планируется реализовать проект по обеспечению гарантированными социальными пакетами детей из малообеспеченных семей.

«Семьям, получающим АСП, будут выдаваться пластиковые карты. С их помощью они смогут получать продуктовые и гигиенические наборы непосредственно в магазинах. Всего в этом году адресной социальной помощью и соцпакетами мы планируем охватить порядка 4 200 малообеспеченных семей. На эти цели выделено более 2 млрд тенге», — сообщил заместитель акима города Бахтияр Макен.