Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой городской поликлиники в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Бердибек Сапарбаев в рамках рабочего визита в Мангистаускую область посетил медицинские объекты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Так, в сопровождении заместителей акима региона Алихана Краубаева и Каныбека Жумашева, а также руководителя областного управления здравоохранения Ануара Сагимбаева, председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыра Жумагулова и директора регионального филиала Бахита Исмаханбетова Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой Актауской городской поликлиники № 2.





Первым делом Бердибека Сапарбаева проинформировали о равном доступе к медицинской помощи. О том, что страховая медицина дает возможность работникам вне зависимости от их доходов получать весь объем медицинской помощи, включая как плановую стационарную помощь и лекарственное обеспечение, так и высокоспециализированные медицинские услуги, реабилитационную поддержку, консультационно-диагностическую помощь, сестринский уход и паллиативную помощь узнают практически все посетители медицинских учреждений. В регионе разъяснительные работы продолжаются по сей день.

Директор поликлиники Бектибай Тулегенов рассказал о материально-технической базе, обеспечении кадрами, качестве услуг и цифровизации. По его словам, функционирует call-центр, интернет-приложение, веб-сайт, и к врачу можно записаться онлайн. Врачи поликлиники показали уголок для самообслуживания, где с помощью «DamuMed» можно получить необходимые справки и консультации.

После Бектибай Тулегенов провел экскурсию по учреждению. Обходя кабинеты, заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев беседовал с врачами медучреждения, интересовался уровнем цифровизации и тем, выросла ли зарплата у медиков. По его словам, ожидается повышение зарплаты работникам медицинских учреждений.

Бердибек Сапарбаев, пообщавшись с медперсоналом, поинтересовался у прохожих, как их обслуживают медики. На момент беседы горожане отметили организованность и профессионализм врачей. В целом, Бердибек Машбекович остался доволен увиденным, поблагодарил коллектив поликлиники за успешную работу и пожелал дальнейших успехов.



