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вчера 16:19
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Бердибек Сапарбаев ознакомился с ценами на продукты в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В ходе поездки в Костанайскую область заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев посетил супермаркет «Rauzet». Об этом передает МИА «Казинформ».
Вице-премьера ознакомили с проводимой работой по недопущению необоснованного роста цен на основные продовольственные товары.
В рамках деятельности регионального стабилизационного фонда из 19 наименований социально-значимых продовольственных товаров заложено 8,7 тыс. тонн продукции по 14 необходимым продовольственным товарам на сумму 1281 млн тенге. По 13 наименованиям проводятся товарные интервенции в 120 магазинах области.
Вместе с тем, у прилавков с хлебобулочными изделиями руководитель управления сельского хозяйства акимата области Жансултан Таукенов рассказал о проводимых мероприятиях по сдерживаю цен на хлеб.
Так, для стабилизации цен на социальный хлеб и бесперебойного обеспечения хлебопекарен мукой АО СПК «Тобол» осуществляется закуп муки первого сорта в объёме 3191 тонн на сумму 300 млн тенге.
«Выборка муки хлебопекарнями из стабфонда осуществляется по 94 тенге, пекарни в свою очередь реализуют социальный хлеб по фиксированной цене 80 тенге за булку. В розничной торговле социальный хлеб отпускается за 83 тенге за булку»,- доложил Ж. Таукенов.
Также Б. Сапарбаев осмотрел прилавки с продукцией производимой товаропроизводителями Костанайской области, ознакомился с качеством отечественных товаров.
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