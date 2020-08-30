Бердибек Сапарбаев ответил на вопросы жамбылцев в прямом эфире «Antikor.Live»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Формат доверительного диалога с общественностью по злободневным вопросам использует сервисный центр областной антикоррупционной службы «Аntikor», созданный в начале этого года в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил сервисный центр, где выступил в прямом эфире проекта «Antikor.Live» и ответил на вопросы, поступившие по линии проектного офиса «Жамбыл – адалдық алаңы». Вопросы были разные по содержанию – о ценах на лекарства, о привлечении инвестиций в экономику региона, об укреплении материально-технической базы учреждений образования и другие.

Касаясь вопроса, связанного с задачами по выполнению поручений, озвученных Президентом страны на республиканском совещании, Бердибек Сапарбаев отметил, что в первую очередь необходимо создать в обществе обстановку нетерпимости к любым проявлениям коррупционного характера. Другим немаловажным направлением в комплексе мероприятий по противодействию коррупции, по его мнению, является существенное улучшение качества оказываемых населению государственных услуг. Их следует сделать более доступными и максимально оптимизировать.

«В области в этом направлении проводится конкретная работа. В 2019 году в государственных органах было открыто пять сервисных акиматов, 16 фронт-офисов, 50 госучреждений перешли к работе по формату оpen space. Сегодня сервисные акиматы созданы практически во всех районах области», - отметил спикер.

По поводу отсутствия в аптеках антивирусных лекарств Бердибек Сапарбаев сказал, что благодаря принятым мерам ситуация стабилизировалась. Мобильные группы в ряде аптек выявили более 80 фактов нарушения законодательства. Общая сумма штрафов по выявленным нарушениям составила 3,8 миллиона тенге. В настоящее время на склады ТОО «Медсервис», обслуживающего 200 аптек области, поступают большие объемы разнообразных медпрепаратов, а в аптеках имеется 40-дневный запас антивирусных лекарств.

Жительница города Тараза Куралай Самиева обратилась к акиму области по проблеме, связанной с подачей электричества в массив Барысхан. По ее словам, электричество в дома подается с перебоями, а уличного освещения и вовсе нет. Бердибек Сапарбаев пообещал разобраться в этом вопросе. Соответствующее поручение сразу же было дано акиму города Тараза.

Напомним, в своей речи на недавнем республиканском совещании по противодействию коррупции Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность объединения усилий государства и граждан в борьбе с этим социальным злом. Нужны новые формы общественного контроля и максимальная прозрачность управленческих решений, в целом антикоррупционной деятельности необходимо придать новый импульс по всем направлениям, отметил Президент РК.