Бердибек Сапарбаев: От Национальной переписи населения зависят жизненно важные решения в стране

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги проведения Национальной переписи населения в Жамбылской области обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, очередное аппаратное совещание в режиме видеоконференцсвязи прошло под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева.

Последние данные по переписи населения представил руководитель департамента статистики Жамбылской области Ерназар Култаев.

«С 1 сентября по 30 октября 2021 года прошел основной этап переписи населения, - отметил спикер. - Главным новшеством Национальной переписи 2021 года стало внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса. Интернет-опрос начался 1 сентября и должен был завершиться 15 октября, но был продлен до 8 ноября 2021 года для полного охвата населения и удобства респондентов. Опрос в онлайн-режиме жители проходили на сайте sanaq.gov.kz, на портале Egov, через мобильное приложение Aitu Messenger».

По словам руководителя департамента статистики Жамбылской области Ерназара Култаева, традиционный сплошной опрос интервьюерами с использованием электронных планшетов проводился с 1 по 30 октября. В переписи был задействован 1 291 интервьюер. Все они прошли специальное обучение.

В рамках подготовки к переписи населения уточнены границы административно-территориальных единиц в регионе. Местные исполнительные органы провели работу по уточнению списка населенных пунктов, упорядочению названий улиц, нумерации домов и квартир.

«Впереди не менее важный этап, связанный с подведением и опубликованием итогов. Перепись позволяет узнать точную численность населения нашей области, сведения о его составе и условиях жизни. От этого зависят жизненно важные решения», - отметил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что численность населения Жамбылской области на 1 октября 2021 года составила 1 147,5 тыс. человек, в том числе городского – 458,7 тыс. человек (40%), сельского – 688,8 тыс. человек (60%). Из общего числа населения мужчин – 567,8 тыс. человек (49,5%), женщин – 579,7 тыс. человек (50,5%). По сравнению с 1 октября 2020 года численность населения увеличилась на 10,6 тыс. человек, или 0,9%. Наибольший прирост населения наблюдался в Таразе, Байзакском, Жамбылском и Шуском районах.

В экономике области в третьем квартале 2021 года были заняты 502,9 тыс. человек. Среди занятого населения численность наемных работников составила 333,8 тыс. человек (66,4% от общего числа занятых). Численность безработных в третьем квартале 2021 года составила 25,7 тыс. человек. Уровень безработицы - 4,9%. Официально на конец сентября 2021 года зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 16 853 человека, доля зарегистрированных безработных составила 3,2% от численности рабочей силы.