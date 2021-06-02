Бердибек Сапарбаев: Обязанность взрослых - сделать детство полным улыбок и счастья

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С Международным днем защиты детей поздравил воспитанников центра поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает кореспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, ребята украсили двор воздушными шарами, подготовили для гостей праздничную концертную программу и выставку своих картин, на которых изобразили счастливое, солнечное детство. Представители областных филиалов жамбылских банков угостили ребят мороженым.

«Дорогие дети, вы - наше будущее, - обратился к воспитанникам центра глава региона Бердибек Сапарбаев. - Обязанность взрослых - оградить вас от всего плохого, сделать детство беззаботным, полным улыбок и счастья, - Мы должны создавать все необходимые условия для вашего всестороннего и гармоничного развития. Надо сказать, что в нашей стране эта работа ведется на высочайшем уровне. Я в силу своей загруженности давно не был у вас в гостях, а сегодня увидел очень много положительных изменений. Знаю, что во многом вам помогают спонсоры, предприниматели. Спасибо им! Проект по поддержке детей-сирот «Мейірім», который мы реализуем с прошлого года, в действии. Отдельно хочу поблагодарить всех воспитателей и директора центра Айжан Мейирханову за то, что они вкладывают душу в воспитание таких талантливых и активных ребят. А вам, дети, хочу пожелать крепкого здоровья и больших побед!».

Воспитанники центра отблагодарили главу региона за его теплые пожелания яркими танцами и песнями. Дети показали гостям открытый при центре салон красоты «Бриллиант», в котором работают девочки, прошедшие курсы по маникюру, парикмахерскому делу и визажу. Показали кулинарную студию «Гаухартас», где все желающие ребята могут научиться готовить. Оба помещения центру помогли оборудовать местные предприниматели.

Кроме того, ребята показали фотографии успешных выпускников центра, на которых они стараются равняться. Среди них известный актер, шоумен и модель Марселен Камате, преподаватель военного института Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова Олег Пузиков, ведущий специалист областного департамента Агентства по делам госслужбы РК Талгат Тлеукеев и другие.

Работники Жамбылского областного суда подарили центру холодильник, кухонный гарнитур и швейную машину, представители физкультурно-спортивного общества «Динамо» - 20 комплектов спортивной формы и 20 мячей, а депутаты областного маслихата – бассейн.