Бердибек Сапарбаев объявил выговор акимам Тараза, Байзакского и Таласского районов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании оперативного штаба Жамбылской области обсуждена эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Как свидетельствует статистика, в регионе отмечен рост заболеваемости COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Жамбылской области.

- К сожалению, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по нашей области. Только за последние 10 дней выявлено 30 новых случаев заболевания. Это объясняется тем, что на местах ослабла работа по профилактике, не соблюдаются карантинные меры. В связи с экономической необходимостью были сняты ограничения на деятельность некоторых сфер малого и среднего бизнеса. Но это не означает, что следует пренебрегать мерами безопасности. Требования карантинного режима сохраняются, и они обязательны для всех. Однако и в городе Таразе, и в районных центрах многие жители не используют защитные медицинские маски, а в торговых точках и на других объектах не выполняются требования по соблюдению безопасности граждан. Факты свидетельствуют, что росту заболеваемости способствовало также большое скопление людей в одном месте, как это случилось в Таласском и Байзакском районах, - констатировал аким области Бердибек Сапарбаев.

По сообщению руководителя департамента безопасности и качества товаров и услуг Берика Жаркынбекова, с 24 марта по 21 мая на территории области зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество заболевших наблюдается в городе Таразе, Кордайском и Байзакском районах. Если ранее большей частью отмечались завозные случаи заболевания, то теперь наблюдается рост местных случаев. Высокий удельный вес местных случаев установлен в областном центре и Байзакском районе. На 21 мая прирост заболеваемости по области за сутки составил 5,4%, а за последние 7 дней – 17,4%.

Жаркынбеков перечислил основные причины роста заболеваний. Это – скопление людей на объектах предпринимательства и торговли, нарушение масочного режима, несоблюдение социальной дистанции, крайне слабая ответственность людей, как за свое здоровье, так и за здоровье окружающих.

Так, в Таласском районе за последние дни выявлены шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В ходе расследования установлено, что первая заболевшая (нулевой случай) была выявлена при госпитализации в центральную районную больницу. При лабораторном обследовании контактных выявлены четыре зараженных КВИ от данной больной. Следующий случай в этом же районе выявлен у жителя г. Каратау.

По сообщению руководителя областного управления здравоохранения Марата Жуманкулова, коронавирусная инфекция выявлена в 36 населенных пунктах области. В последнюю неделю рост заболевания наблюдается в селе Сарыкемер Байзакского района. В настоящее время в инфекционном стационаре на лечении находятся 70 больных. В условиях домашнего карантина под контролем медиков находятся 1504 человека. Количество выздоровевших – 155 человек, скончавшихся – 1.

- Ситуация остается тревожной. В этих условиях необходимо принимать самые строгие меры, как к непосредственным нарушителям карантинного режима, так и тем должностным лицам, при попустительстве которых возникают новые очаги инфекции. Более решительно должна использовать свои полномочия санитарно-эпидемиологическая служба, - подчеркнул аким области.

Он также призвал руководителей местных исполнительных органов и профильных ведомств активизировать разъяснительную работу среди населения, возобновить деятельность мобильных групп, которые в последнее время почему-то ослабили свою работу.

- Надо обеспечить неукоснительное выполнение всех требований карантинного режима, заданий областного оперативного штаба. Главная задача – обеспечить безопасность людей, предотвратить новые вспышки инфекции - отметил Б. Сапарбаев.

В связи с многочисленными обращениями граждан на заседании решено возобновить деятельность центров обслуживания населения с 25 мая. Что касается возобновления движения общественного транспорта, то данный вопрос будет обсужден в следующий понедельник, на очередном заседании штаба.

Также стало известно, что за допущенные недостатки в работе объявлен выговор акиму г.Тараза, акимам Таласского и Байзакского районов, освобожден от занимаемой должности заместитель акима г.Тараза, курирующий данное направление работы. Кроме того, будет рассмотрена персональная ответственность заместителей акимов Кордайского, Байзакского и Таласского районов.

На заседании также рассмотрен вопрос о социальных выплатах отдельным категориям граждан. Некоторым акимам пришлось выслушать критику со стороны главы региона по поводу их нерасторопности в столь важном деле. Финансирование со стороны государства поступила, а вот с выплатой соцпособий на местах почему-то затягивают.

По сообщению руководителя управления координации занятости и социальных программ Жорабека Баубекова, выплаты на обеспечение продукто-бытовым набором в Рыскуловском районе составляют лишь 38%. В городе Таразе и во всех районах области не освоены средства, выделенные государством на выплату адресной социальной помощи.

Бердибек Сапарбаев призвал руководителей местных исполнительных органов обратить на вопросы соцобеспечения и трудоустройства граждан пристальное внимание. Хорошим подспорьем в этом должны стать инфраструктурные проекты Дорожной карты занятости. Однако освоение этого поля деятельности идет еще слабо. На сегодня в проектах задействовано 7 тысяч человек, хотя по плану к различным формам трудоустройства должно быть привлечено более 18 тысяч жителей области.











