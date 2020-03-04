Бердибек Сапарбаев: Объединение крестьянских хозяйств - единственный путь к успеху

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С потенциалом районов Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с десятью районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев - посещает организации социальной сферы - школы, больницы, дома культуры, объекты ЖКХ, крестьянские хозяйства, промышленные предприятия, объекты малого и среднего бизнеса, встречается с местными жителями. Аким области уже побывал в Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском, Таласском, Сарысуском районах.

Как проинформировала пресс-служба акима Жамбылской области, рабочая поездка в близлежащий к областному центру Байзакский район началась с посещения кооператива «Костобе-2019» в селе Талас, созданного в рамках реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан.

Кооператив уже закупил 12 единиц техники на 47,1 млн тенге. В двух контейнерах установлено гидропонное оборудование по выращиванию трех тонн зеленого корма в неделю, который будет реализовываться среди членов кооператива.

Акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева не устроили темпы реализации пилотного проекта. По его мнению, выглядит проблематичным освоение до 10 марта оставшихся 300 миллионов тенге.

«Государство выделяет необходимые средства на льготных условиях, надо работать совместно, тогда и проблемы можно решать эффективнее. Только от вас зависит дальнейшая перспектива столь хорошего начинания. Одна из задач – увеличение поголовья скота в целом по области, поэтому его надо приобретать в других регионах Казахстана, соседних государствах. К сожалению, данная работа акимом района ведется слабо», - акцентировал глава региона, обращаясь к фермерам.

Жители села Бурыла попросили помочь с капитальным ремонтом школы, жаловались на интенсивное движение и рост ДТП, отсутствие спортивной школы, недостаток уборочной техники. С другой стороны, у большинства хозяйств по 5 - 10 га земли, нет оборотных средств на приобретение техники, но объединяться люди не спешат.

«Мелкие крестьянские хозяйства постоянно испытывают проблемы с приобретением качественных семян, техники, удобрений. Надо объединяться и решать вопросы сообща, это единственный путь к успеху», - призвал крестьян Б. Сапарбаев.

Глава региона пообещал содействие в строительстве ветеринарного пункта, ремонте школы и улиц.

По данным райакимата, байзакские предприниматели в минувшем году произвели продукции на 58,8 млрд тенге, доля в валовом продукте районного АПК составляет 32%.

На предприятии по выпуску подсолнечного масла «Тараз май» состоялся разговор о развитии малого и среднего бизнеса. В числе основных проблем были названы высокие тарифы на коммунальные услуги и нехватка оборотных средств. Так, компании «Kaz Eco Fruit», занимающейся выращиванием яблок на 50 гектарах, нужна отдельная линия электропередач для установки холодильного оборудования.

Жамбылский филиал ТОО «Алель Агро» строит птицефабрику, но никак не может подключиться к местной подстанции и найти в Таразе здание для завода по переработке мяса птицы. Мощность предприятия составит 40 тыс. тонн мяса птицы в год, будет создано около 700 новых рабочих мест.

Другая птицефабрика – «Аулие-Ата Феникс» работает по голландской технологии, обеспечивая работой более 100 человек. Здесь солидный социальный пакет, хорошая зарплата, ежемесячно выдают работникам по 20 килограмм курятины. Бердибек Сапарбаев посетил цеха предприятия, ознакомился с технологическим процессом и пообщался с коллективом.

Голландские технологии применяются и в теплицах ТОО «Жасулан Флора», где выращивают ландшафтные цветы, в основном петуньи. Но есть и более дорогие и изысканные растения - пеларгония, семена которой приобретаются по цене 64 евро за тысячу штук. В компании есть свой питомник, где выращивают розы, тамариск, сирень, рябину. Предприятие крепко стоит на ногах, занимается ландшафтным дизайном во многих городах Казахстана, включая столицу.

В райцентре Байзакского района селе Сарыкемер, в парке имени Агадила Суханбаева, развернулась выставка продукции молодых предпринимателей, получивших гранты по программе «Енбек». Здесь были представлены молочные изделия, национальная одежда и совершенно новый продукт – фруктовые чипсы. Аким области похвалил инициативу и предприимчивость, призвал бизнесменов не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты.

На встрече с жителями Байзакского района в Доме культуры села Сарыкемер аким района доложил о социально-экономической ситуации и перспективных планах. Байзакцы поднимали вопросы строительства новых школ, центральной канализации, выдачи земельных участков под ИЖС и другие.

«Мы должны сохранить главное – мир и спокойствие в обществе. Тогда будут успехи и в экономике, сельском хозяйстве, во всех других сферах. Среди приоритетных задач – повышение эффективности использования земель, укрупнение крестьянских хозяйств, развитие малого и среднего бизнеса, ускоренная реализация пилотного проекта повышения доходов сельчан, укрепление материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения. Работы много, и только вместе мы добьемся положительного результата», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.



