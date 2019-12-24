Бердибек Сапарбаев о внедрении ОСМС: готовность составляет почти 99%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы готовности страны к запуску ОСМС с 1 января 2020 года обсуждают на республиканском форуме «ОСМС: Трансформация казахстанской медицины», проходящем в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участников форума поприветствовал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев.

«Что касается сферы здравоохранения, многие наши врачи имеют большой международный авторитет. Благодаря поддержке государства и руководства страны наша медицина достигла международного уровня. Мы можем оказать медицинскую помощь не только гражданам своей страны, но и гражданам других государств и должны идти дальше. Качество и уровень оказываемой медицинской помощи в Казахстане должны быть на уровне не ниже международного уровня. Для этого мы должны внедрить новые методы и способы», - сказал заместитель Премьер-Министра.

Говоря о внедрении Обязательного социального медицинского страхования, Бердибек Сапарбаев напомнил, что по всей стране проводились разъяснения по реализации системы.

«Мы объехали все регионы Казахстана, посетили очень много населенных пунктов, провели сотни встреч с жителями, где мы объяснили что дает новая форма для простого гражданина, и что нужно сделать, чтобы быстрее внедрить ОСМС. Можно сказать, что почти на 99% готовность есть. Для нас самое главное - статус и учет людей, которые будут получать медицинские услуги. Мы везде говорим, что гарантированная обязательная медицинская помощь будет идти дальше. Что касается ОСМС, за счет государства 15 категорий граждан Казахстана, а это 10 млн человек, будут обслуживаться бесплатно. Остальные 8 млн населения - за счет средств работодателей или самих граждан. Мы сейчас всю работу с местными исполнительными органами сделали. На днях провели совещание, где будет принято окончательное решение по устранению недостатков», - пояснил заместитель Премьер-Министра.

Вместе с тем Б. Сапарбаев оценил и пилот ОСМС по Карагандинской области. Так, по его словам, сами пациенты региона отмечают хороший результат.

«Примерные расходы на одного человека улучшились почти в 2,5 раза. Например, многие жители не имели возможности проходить компьютерную томографию, МРТ», - отметил заместитель Премьер-Министра.

«Хочу сразу сказать, что никаких вопросов и никаких проблем по отношению финансирования не будет. В целом для системы здравоохранения из бюджета нашей страны выделяется около 1,5 трлн тенге. Наша задача заключается удвоить эти цифры. Для этого нам поможет ФСМС. На сегодняшний день в Фонде имеется около 270 млрд тенге. Перед нами поставлена задача ежегодно за счет средств работодателей и частников собирать 500-700 млрд тенге. Это будет дополнительным источником для системы здравоохранения и для людей», - заключил Б. Сапарбаев.