Бердибек Сапарбаев: Нужно усилить работу пресс-служб госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев обратился с просьбой усилить работу пресс-служб государственных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается о роли работы средств массовой информации. Мы всегда говорим, что средства массовой информации являются мостом между властью и общественностью. Информация актуальна тогда, когда своевременна и достоверно доносится. Если представители средств массовой информации своевременно правильную информацию будут доводить до нашего населения, тогда население будет знать, что делается государством, в том числе Правительством, неправительственными организациями», - сказал Бердибек Сапарбаев, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства информации и общественного развития в столице.

Заместитель Премьер-Министра также отметил необходимость развития региональных медиа.

«Высказанные предложения в ходе коллегии касательно развития региональных СМИ, думаю, будут изучены. Мы хорошо понимаем, что основное населения проживают в регионах. Здесь многое зависит от региональных СМИ, поэтому мы их поддерживали и будем поддерживать», - добавил он.

По словам Б. Сапарбаева, говоря об информационной политике, особое внимание нужно уделить работе пресс-служб государственных органов.

«Очень многое было сказано по отношению координации пресс-служб всех государственных органов. Министерству (информации и общественного развития - прим. редакции) нужно будет усилить работу, чтобы координировать и дать направления пресс-службам, чтобы они своевременно доводили ту или иную информацию до населения. К сожалению, мы иногда опаздываем, иногда работаем мы «пожарной командой». Когда во всех социальных сетях идут обсуждения, пресс-службы государственных органов, можно сказать, сидя, молчат и ждут, когда начнется «пожар», потом уже в авральном режиме начинают тушить. Я думаю, что мы здесь должны внести соответствующие изменения», - подчеркнул заместитель Премьер-Министра.