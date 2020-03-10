Бердибек Сапарбаев: Необходимо обратиться к национальным истокам и принципам воспитания

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Кордайский район, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Состоялись встречи со старейшинами сел Каракемер, Масанчи и Сортобе. Участниками встреч также стали руководители правоохранительных органов региона.

Ситуация в районе стабилизировалась, теперь необходимо заниматься ежедневными привычными делами. Готовиться к посевной кампании, с установлением теплой погоды приступить к благоустройству домов, в целом села. Молодежь не должна сидеть без дела. Направить ее энергию в созидательное русло – главная задача старшего поколения. Стоит обратить внимание на организацию различных культурно-спортивных мероприятий с участием молодежи соседних сел, отметил аким области на встрече с аксакалами села Каракемер.

Житель села Каракемер ветеран Толе Сугирбаев попросил содействия в обеспечении кадрами и медицинским оборудованием местной больницы, подведении газа.

«Социальные вопросы, в том числе обеспечения голубым топливом, будут решаться. Президент страны в курсе проблем кордайских сел. Теперь предстоит работа с соответствующими министерствами», - отметил глава региона.

Общаясь со старейшинами сел Масанчи и Сортобе, Бердибек Сапарбаев призвал местное население жить привычной жизнью. Местным крестьянам надо продолжать сеять овощные культуры в Шуском районе, реализовывать на рынках области имеющиеся запасы продовольствия.

Закон и порядок будет неукоснительно соблюдаться. Если есть какие-то жалобы, их можно озвучить участвующим во встрече руководителям областной прокуратуры, департаментов КНБ и полиции, заметил глава региона.

Житель села Масанчи Исхар Лоу выступил с предложением организовать смешанные школы, с обучением на казахском и русском языках, чтобы дети общались друг с другом с детства. Сообщив о создании женского совета и суда аксакалов, он выразил благодарность акимату и правоохранительным органам за слаженную работу по обеспечению общественного порядка и безопасности.

На всех встречах акима области красной нитью проходила мысль о верховенстве закона.

«Мы все равны перед законом. Любой, кто нарушил его, будет отвечать по всей строгости, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Необходимо обратиться к национальным истокам и принципам воспитания, когда почитание старших является непреложным правилом жизни. Тогда будут порядок и дисциплина», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.

Как проинформировала пресс-служба акима Жамбылской области, в завершение рабочей поездки аким области провел в селе Сортобе заседание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Глава региона потребовал от сельских акимов быть в постоянном контакте с местными жителями и лидерами общественного мнения, оперативно реагировать на возникающие проблемы, держать в центре внимания вопросы занятости и организации досуга молодежи.

Напомним, глава региона Бердибек Сапарбаев знакомится с районами Жамбылской области - посещает организации социальной сферы, объекты ЖКХ, крестьянские хозяйства, промышленные предприятия, объекты малого и среднего бизнеса, встречается с местными жителями.