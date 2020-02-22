Бердибек Сапарбаев: Некоторые руководители учебных заведений чувствуют себя удельными князьками

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы образования и воспитания подрастающего поколения, профессиональной подготовки и деятельности школьных педагогов обсуждались на встрече с работниками сферы образования акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с работниками сферы образования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Некоторые руководители учебных заведений начинают чувствовать себя удельными князьками, оперируя такими фразами, как «Моя школа», «Мои учителя», «Мои ученики», - высказал критику аким области и подчеркнул, что школа - государственная, а директор – управленец, который должен быть сменяемой фигурой.

«Как директор может требовать качественной работы от учителя, который заплатил ему за трудоустройство? Затем этот горе-педагог начинает возвращать свои затраты через родителей и так далее, коррупционная цепочка продолжается, - сказал аким области. - Другое дело, если директор честно работает, обеспечивает порядок и высокий уровень образования в школе. В этом случае ротация не обязательна», - отметил он.

Говоря о том, что в последнее время утеряна связь между семьей и школой как социальными институтами, Бердибек Сапарбаев заметил, что родительские комитеты в школах практически не работают, а педагоги занимают инертную позицию, не апеллируют к родителям в случае нарушения ребенком дисциплины.

Руководитель областного родительского комитета Эльмира Мырза-Гали попыталась оправдаться проведением различных рейдов и объездов районов. На что глава региона заметил, что работа без результата никому не нужна.

«Как можно было допустить, чтобы в одной школе в течение года произошло сразу два факта суицида среди подростков?» – задал вопрос Бердибек Сапарбаев и услышал дежурный ответ руководителя отдела образования Рыскуловского района о том, что «директор уволен, проводится разъяснительная работа».

Между тем было отмечено, что продолжаются жалобы родителей на рукоприкладство со стороны учителей в школах Рыскуловского района.

По мнению Бердибека Сапарбаева, перед 40 тысячами педагогов области стоят три главные задачи - повышение уровня образования, воспитания и дисциплины.

Об имеющихся успехах подробно доложила исполняющая обязанности руководителя профильного управления Жамиля Бекбатырова. К примеру, 1 891 учитель стал победителем республиканских и международных конкурсов, ученики завоевали 132 медали на предметных олимпиадах, 10 школ вошли в число ста лучших по республике.

В качестве основных проблем Жамиля Бекбатырова отметила низкую квалификацию педагогов, многие из которых, особенно на селе, заканчивали вуз заочно. Кроме того, в школах не хватает более ста школьных инспекторов.

Аким области напомнил, что одна из школ села Масанчи на протяжении десятилетий не воспитала ни одного обладателя звания «Алтын белгі» либо аттестата с отличием, лишь один выпускник поступил в вуз на грантовое обучение. Вот где надо искать корень тех же кордайских событий – в отсутствии качественного образования и воспитания молодого поколения, отхода от национальных традиций, низком уровне организации культурно-массовых мероприятий.

«В последнее время только и слышишь, что для учителя главное – набрать больше часов, отработать и быстрее уйти домой. А где же ответственность за детей? Ведь это именно наши дети совершают правонарушения! Мы должны вспомнить национальные традиции, мудрую степную философию, труды Абая и Шакарима», - высказалась ветеран образования Камилаш Ахметова.

Бердибек Сапарбаев в очередной раз подчеркнул, что государство предпринимает масштабные шаги по улучшению условий труда учителей, и общество вправе ждать от педагогов качественного образования. Составление рейтингов школ – это хорошо, но главное в том, что учителям необходимо постоянно заниматься личностным и профессиональным ростом, внедрять современные методики, менять свое мышление в условиях глобализации.

Глава региона высказал также свое убеждение, что спортивные залы, объекты образования и культуры должны стать местом притяжения для всех местных жителей без исключения, и в первую очередь – для молодежи. Опыт Назарбаев Интеллектуальных школ должен распространиться на все учебные заведения региона, а организации технического и профессионального обучения обязаны готовить только востребованных на рынке труда специалистов, строго по заявкам предприятий.

Завершая встречу, Бердибек Сапарбаев подчеркнул необходимость оперативного реагирования на критические замечания в СМИ и социальных сетях.

В жамбылском регионе работают 447 школ, в которых учатся более 200 тысяч учащихся. Ежегодно растет финансирование сферы образования. В 2019 году на финансирование системы образования области было выделено 130 млрд тенге, что на 22,2 млрд тенге больше по сравнению с 2018 годом.