Бердибек Сапарбаев назвал издевательством звучание кобыза и домбры на концертах под фонограмму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Домбра и кобыз на концертах не должны звучать под фонограмму. Такое мнение высказал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши певцы до сих пор выступают под фонограмму. Более того, некоторые исполнители стали ставить запись домбры и кобыза и петь под фонограмму. Это, я считаю, настоящее издевательство», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Также вице-премьер затронул тему качества отечественной литературы.

«Вы не обижайтесь, но у каждой выпущенной книги должен быть смысл, воспитательная составляющая. В последнее время у нас стало много поэтов и писателей. Пусть пишут, но будут ли их потом читать люди? Совместно с Союзом писателей этим вопросом необходимо было бы заняться», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.



