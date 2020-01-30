Бердибек Сапарбаев назвал издевательством звучание кобыза и домбры на концертах под фонограмму
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Домбра и кобыз на концертах не должны звучать под фонограмму. Такое мнение высказал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наши певцы до сих пор выступают под фонограмму. Более того, некоторые исполнители стали ставить запись домбры и кобыза и петь под фонограмму. Это, я считаю, настоящее издевательство», - сказал Бердибек Сапарбаев.
Также вице-премьер затронул тему качества отечественной литературы.
«Вы не обижайтесь, но у каждой выпущенной книги должен быть смысл, воспитательная составляющая. В последнее время у нас стало много поэтов и писателей. Пусть пишут, но будут ли их потом читать люди? Совместно с Союзом писателей этим вопросом необходимо было бы заняться», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.
- В некоторых регионах снимают статус историко-культурных объектов зданий в коммерческих целях – Актоты Раимкулова
- В Казахстане откроется еще три историко-культурных визит-центра
- Минкультуры и спорта организует международную экспедицию «По следам аль-Фараби»
- Вы очень скромны, хотя вас можно ставить в пример - Эксперт ООН о госуслугах в Казахстане
- Посещать театры и библиотеки призвал казахстанцев Бердибек Сапарбаев
- В Казахстане увеличена зарплата более 36 тысяч работников сферы культуры и искусства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана