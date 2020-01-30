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Бердибек Сапарбаев назвал издевательством звучание кобыза и домбры на концертах под фонограмму

30 Января 2020 18:14
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Бердибек Сапарбаев назвал издевательством звучание кобыза и домбры на концертах под фонограмму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Домбра и кобыз на концертах не должны звучать под фонограмму. Такое мнение высказал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наши певцы до сих пор выступают под фонограмму. Более того, некоторые исполнители стали ставить запись домбры и кобыза и петь под фонограмму. Это, я считаю, настоящее издевательство», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Также вице-премьер затронул тему качества отечественной литературы.

«Вы не обижайтесь, но у каждой выпущенной книги должен быть смысл, воспитательная составляющая. В последнее время у нас стало много поэтов и писателей. Пусть пишут, но будут ли их потом читать люди? Совместно с Союзом писателей этим вопросом необходимо было бы заняться», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.


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Ключевые слова: Культура, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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