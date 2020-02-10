НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бердибек Сапарбаев назначен акимом Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича акимом Жамбылской области, освободив от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Бердибек Сапарбаев родился 9 февраля 1953 году в селе Бесарык в Яныкурганском районе Кзыл-Ординской области. В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «экономика и планирование материально-технического снабжения». Женат, имеет двоих детей. Член партии «Nur Otan».

Опыт работы:

20 августа 2019 - заместитель Премьер-Министра РК

02.2019-08.2019 - министр труда и социальной защиты населения РК

09.2015-02.2019 - аким Актюбинской области

11.2014-09.2015 - заместитель премьер-министра РК

03.2009-11.2014 - аким Восточно-Казахстанской области

08.2007-03.2009 - министр труда и социальной защиты населения РК

02.2007-08.2007 - вице-министр экономики и бюджетного планирования РК

02.2006-02.2007 - заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК - представитель правительства в Мажилисе

08.2002-02.2006 - председатель агентства таможенного контроля РК, вице-министр финансов - председатель комитета таможенного контроля министерства финансов РК

07.1999-08.2002 - аким Южно-Казахстанской области

09.1995-07.1999 - аким Кызылординской области

03.1995-09.1995 - руководитель аппарата кабинета министров РК

1993-1994 - заместитель заведующего, заведующий отделом финансов, труда и социальной защиты Аппарата Президента и Кабмина РК

1988-1993 - начальник планово-финансового управления, начальник ГлавПЭУ, заместитель министра народного образования Казахской ССР

1977-1988 - экономист, старший, ведущий, главный экономист, заместитель начальника отдела министерства финансов Казахской ССР

1977 - ревизор Казахского республиканского управления гострудсберкасс

1969-1971 - работник совхоза «Задаринский» Яныкурганского района Кзыл-Ординской области.