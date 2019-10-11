Бердибек Сапарбаев напомнил атырауским медикам о клятве Гиппократа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Находящийся в Атырау заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев побывал в областном перинатальном центре, где провел встречу с коллективом медицинского учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в медучреждении работают 434 сотрудника, из них 62 врача и 215 человек среднего медперсонала. В перинатальном центре действуют отделение гинекологии, родильный зал, консультативно-диагностическое отделение, отделение патологии новорождённых, дородовое отделение, отделение дневного стационара и послеродовое отделение, а также реабилитационное отделение.

Бердибек Сапарбаев обратился к руководителям областного управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиевой и департамента охраны общественного здоровья с просьбой объяснить причины роста младенческой смертности в регионе.

«Вопрос детской и материнской смертности в регионе сегодня у нас не сходит с повестки дня. Мы не можем сказать, что результаты совсем плачевные. Каждый квартал специалисты перинатального центра проходят обучение как у отечественных специалистов, так и у зарубежных медиков. К примеру, в июле текущего года 13 врачей-неонатологов прошли курс повышения квалификации в одном из медицинских центров г.Нур-Султан. Запланирована поездка врачей перинатального центра на профессиональное обучение в Литву. Только в этом году на обеспечение оборудованием центра было выделено около 600 миллионов тенге», - рассказала Маншук Аймурзиева.

В свою очередь Бердибек Сапарбаев поручил принять безотлагательные меры, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Вице-премьер обратился и к сотрудникам перинатального центра.

«Вы не должны останавливать свою работу ни на минуту, нужно продолжать лечить людей и дальше, вы же дали клятву Гиппократа. Мы вас просим, чтобы вы исполняли свои профессиональные обязанности добросовестно. Поручаю руководству Атырауской области взять под личный контроль ситуацию, которая сложилась в перинатальном центре. В частности, необходимо устранить имеющиеся недостатки в медицинском учреждении. Расследование же уголовного дела будет вестись согласно закону, никак не отразится на рабочем процессе», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Вице-премьер поручил рассмотреть ответственность руководителя областного управления здравоохранения, а также Министерству здравоохранения принять меры к руководству департамента охраны общественного здоровья за отсутствие надлежащего контроля.

По информации областного управления здравоохранения, в сутки в перинатальном центре на свет появляются в среднем 25 - 35 малышей, в день врачи проводят от 8 до 12 операций. С января по октябрь число новорождённых в Атырауской области составило 12 403 ребенка. За последние два года рождаемость в регионе выросла на 500 детей.





Напомним, сотрудники Атырауского областного перинатального центра, подавшие заявления на увольнение по собственному желанию, написали письмо Президенту.

«Агентство по противодействию коррупции распространило в СМИ информацию в то время, как дело еще не дошло до суда. Это значит, что врачей перинатального центра поставили в один ряд с уголовными преступниками. Напряжение между медиками и народом стало еще больше. Мы не оправдываем своих коллег, их вину определят соответствующие органы. Нас огорчает то, что дело еще не окончили, а люди это обсуждают и считают всех нас преступниками. В такой обстановке невозможно полноценно выполнять свои обязанности, поэтому мы вынуждены уволиться», - говорится в письме.