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Бердибек Сапарбаев: Мы всегда готовы работать совместно с представителями НПО

16 Января 2020 20:15
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Бердибек Сапарбаев: Мы всегда готовы работать совместно с представителями НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев встретился с представителями неправительственных организаций и обсудил с ними важные вопросы в рамках Послания Президента Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодняшняя встреча имеет большое значение. Мы все ответственны за развитие и будущее государства. Все мы являемся членами государства. Если наше государство успешно, значит, в этом есть доля и нашей с вами заслуги. Если в государстве есть какие-то негативные моменты – в этом также отчасти виноваты мы с вами. Ведь все мы являемся членами общества», - сказал Бердибек Сапарбаев на встрече с представителями неправительственного сектора.

По его словам, одной из приоритетных целей Правительства является работа с неправительственными организациями и общественностью.


«Неправительственные организации знают вопросы, волнующие население. И мы совместными усилиями должны сделать все возможное, чтобы решить проблемы», - отметил вице-премьер.


Он также напомнил, что Правительством оказывается большая поддержка во многих вопросах, подчеркнув, что Правительство всегда готово к работе с НПО.


«Вы знаете, какая помощь и поддержка оказывается государством. К примеру, на этом заседании обсуждается вопрос об общественных советах. Согласен, надо усилить работу общественных советов. Общественный совет и маслихат являются раздельными. У каждого свои задачи. Теперь в их работе нет никаких противоречий. Нерешенные вопросы населения должны быть обсуждены и решены через общественные организации», - заключил Б. Сапарбаев.




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Ключевые слова: Правительство РК, НПО, Общество, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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