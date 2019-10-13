Бердибек Сапарбаев: Молодежные инициативы будут поддерживаться

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев на встрече с молодежью в Атырау пообещал, что их инициативы всегда найдут поддержку на государственном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи с Бердибеком Сапарбаевым молодые люди акцентировали внимание заместителя Премьер-Министра на болевых точках молодежной политики, поддержке государством. Был поднят вопрос о волонтерстве. По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 2020 год объявлен Годом волонтера. Но в эту категорию не могут войти учащиеся колледжей.

Бердибек Сапарбаев пообещал по возвращении в столицу поручить Министерству образования и науки рассмотреть этот вопрос.

«Следующий «Год волонтера» станет логическим продолжением «Года молодежи». Поэтому все молодежные инициативы всегда будут находиться в поле нашего зрения и найдут поддержку», - сказал Бердибек Сапарбаев.

На встрече молодые предприниматели рассказали о своих первых шагах в бизнесе, первых успехах.

«Смело идите к своей мечте, не упуская возможностей развития успеха. Стремитесь к знаниям», - сказал Б. Сапарбаев.

Бердибек Сапарбаев, отмечая важность поддержки молодежного движения, подчеркнул, что мы не должны забывать о народных традициях. «Сегодня есть большая проблема семейного воспитания, привития культурных и морально-нравственных ценностей. Эту проблему надо решать сообща», - отметил вице-премьер.