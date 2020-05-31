Бердибек Сапарбаев: Каждый гражданин должен понимать преимущества ОСМС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 9,6 миллиарда тенге взносов поступило за три года в Фонд социального медицинского страхования от Жамбылской области. Такая информация прозвучала на совещании в областном акимате под председательством акима области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

В ходе совещания было отмечено, что в регионе выявлено свыше четырех тысяч предприятий, которые вовремя не зачисляют взносы за работников в Фонд социального медицинского страхования. Проверка была проведена областным филиалом НАО «Фонд социального медицинского страхования» совместно с департаментом государственных доходов.

Директор филиала «ФСМС» Мавлюда Бокаева отметила, что со всеми предприятиями ведется разъяснительная работа.

«Всего в Фонд с 1 июля 2017 года до 30 апреля 2020 года от региона поступило 9,6 миллиарда тенге, из них 2,4 миллиарда тенге за последние четыре месяца этого года. Если в январе количество плательщиков Единого совокупного платежа составляло 20,9 тысяч, то в апреле их стало 168,4 тысяч человек», - говорит Мавлюда Бокаева.

Она добавила, что уплата ЕСП позволяет быть участником системы обязательного социального медицинского страхования, но при условии, что эти жители продолжат и дальше зачислять взносы.

«Статус застрахованного в системе ОСМС всего по области получили 1 134 506 человек, - такую информацию озвучил руководитель областного управления здравоохранения Марат Жуманкулов. - Среди них жители, входящие в пятнадцать льготных категорий, за которых медстраховку оплачивает государство, работающие официально, индивидуальные предприниматели и самозанятые».

По данным на 26 мая, с неопределенным статусом остается 3 531 человек. В разрезе районов низкие показатели в городе Таразе, в Сарысуском и Мойынкумском районах.

Тем не менее, в рейтинге регионов страны по актуализации статуса граждан Жамбылская область занимает первое место.

«Как мы видим, уровень понимания необходимости ОСМС среди населения все еще не высокий. Надо усилить разъяснительную работу. Важно, чтобы каждый гражданин был в курсе преимуществ системы ОСМС», - отметил Бердибек Сапарбаев, поручив провести анализ состояния граждан, которые лишь раз заплатили ЕСП. Также указал на необходимость установки терминалов, которые позволят вовремя внести взносы в Фонд.



