Бердибек Сапарбаев и Биржан Нурымбетов ознакомились с ходом назначения АСП в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев и Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов посетили центр занятости населения Нур-Султана и отделы занятости при районных акиматах столицы. По поручению Главы государства члены Правительства ознакомились с ходом работ по приему документов на назначение адресной соцпомощи в новом формате, передает МИА «Казинформ».

В первую очередь, вице-премьер и глава МТСЗН РК посетили столичный центр поддержки семей «Жанұя», где по принципу «одного окна» оказывается свыше 70 видов услуг. После этого они ознакомились с работой ЦЗН и отделов занятости населения при районных акиматах столицы, где жители Нур-Султана также могут сдать документы на назначение АСП.

«Нужно доступно и понятно разъяснять гражданам правила назначения АСП и пособий многодетным семьям, создать максимально благоприятные условия. Если у людей возникают дополнительные вопросы, необходимо привлекать специалистов из других государственных органов и на месте снимать эти вопросы. Никакого ажиотажа быть не должно», – поручил Б. Сапарбаев.





Сотрудники центра «Жанұя», ЦЗН и отделов занятости населения сообщили, что работа по приему документов осуществляется в штатном режиме. Ажиотажа со стороны населения нет.

По информации местных исполнительных органов, в ЦЗН в других регионах страны на сегодняшний день также не отмечается большого наплыва граждан, желающих оформить АСП.

«Казахстанцам, претендующим на назначение АСП, не стоит переживать, что они не успеют подать документы и создавать очереди в центрах занятости сразу после новогодних праздников. В конце прошлого года во всех регионах страны заранее были осуществлены выплаты АСП за декабрь, которые граждане должны были получить в январе. Теперь, в течение этого месяца, люди спокойно могут подать документы. Все, кто подпадает под критерии назначения АСП, получат выплаты за январь в феврале», – сказал Биржан Нурымбетов.





Также Бердибек Сапарбаев посетил центр обслуживания населения.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане внедрены новые подходы оказания АСП, которые предусматривают: ежеквартальное назначение адресной соцпомощи; сохранение ранее действовавшего порогового критерия для назначения АСП – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума; определение размера АСП для всех членов семьи как разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности; увеличение срока проведения обследования материального положения семьи с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе.

Кроме того, детям из семей, получающих АСП, будет предоставляться гарантированный социальный пакет.

Так, детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет будут обеспечивать продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.



