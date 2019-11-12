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Бердибек Сапарбаев и Алтай Кульгинов посетили Паралимпийский тренировочный центр

12 Ноября 2019 16:52
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Бердибек Сапарбаев и Алтай Кульгинов посетили Паралимпийский тренировочный центр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов посетили Паралимпийский тренировочный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках визита гостям были показаны тренажерный зал Центра, волейбольная площадка, новейшее оборудование, которое необходимо людям с ограниченными возможностями для занятий спортом, гостиница и прочие помещения центра.


Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан является некоммерческой неправительственной организацией и членом Международного Паралимпийского Комитета. НПК – единственный представитель в Казахстане, который имеет право заявлять участие казахстанских спортсменов в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры.

Первый в Казахстане Паралимпийский тренировочный центр - это уникальное сооружение, предназначенное для качественной и профессиональной подготовки национальных сборных команд и спортивного резерва по летним и зимним паралимпийским видам спорта.


Здесь есть все необходимое для людей с особыми потребностями: специализированные спортивные залы, профессиональный инвентарь, врачи, массажисты, пандусы, звуковое приветствие на трех языках (казахском, русском и английском), тактильная тротуарная плитка, кнопка для автоматического открывания и закрывания входных дверей и многое другое. В Центре в течение дня могут заниматься в целом до 780 человек.



























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Ключевые слова: Правительство РК, Нур-Султан, Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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