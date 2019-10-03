Бердибек Сапарбаев и Алтай Кульгинов посадили деревья вместе со школьниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев и аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов приняли участие в масштабной акции «Республиканский экологический час» и посадили деревья вместе с учащимися для столичной школы №76, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитаний. В преддверии этого события Правительством Казахстана совместно с акиматами во всех школах Казахстана проводятся экологические часы. Республиканская акция будет организована по меньшей мере в 7 тыс. школах, в акции примут участие более 3 млн учащихся. Охрана природы является важной частью нашей жизни. По традиции наш народ сажал деревья, и при этом нужно сажать деревья везде – возле дома, школы, работы», - рассказал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе мероприятия, прошедшего в школе №76 Нур-Султана.

Он также призвал всех школьников бережно относиться к окружающей среде, сохранять природу.

«Наша столица с каждым днем растет, сколько деревьев, цветов сажаются, появляются множество парков и скверов. Состояние окружающей природной среды зависит от жителей, особенно от вас. Вы должны говорить своим друзьям, что должно быть правильное воспитание. Нельзя везде выбрасывать мусор. Самое главное у нас должна формироваться культура. Мы видим, к сожалению, много встречаются случаев, когда, к примеру, в зонах отдыха, люди оставляют за собой пластиковые бутылки, бумаги, не убираются за собой. А это образует скопление пластика. Есть такой факт - объем пластиковых отбросов в Тихом океане составляют 1,5 млн гектаров, что превосходит площадь Франции в три раза», - обратился к школьникам Б. Сапарбав.





Заместитель Премьер-Министра вместе с тем напомнил о проходящей по всей стране экологической акции «Бірге - таза Казақстан».

«Благодаря экологическим акциям, которые проходят по стране, проведены очистки берегов. Ведь каждый день мы не можем устраивать субботники, поэтому держать нашу природу в чистоте зависит от самих граждан, от молодого поколения. В этой связи, вы являетесь примером для других казахстанских школьников. Посадить дерево может и легко, но дерево должно расти, зеленеть. А для этого нужно каждый день ухаживать за ним. А результат вы уже увидите через несколько лет - когда вашу школу будут окружать зеленые деревья вокруг. Это также положительно повлияет и на ваше здоровье», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Между тем, как проинформировал аким города Нур-Султана Алай Кульгинов, для экологического мероприятия подготовлено свыше 2 тысяч саженцев для столичных школ.





«Другие руководители государственных органов также участвуют вместе с учителями и школьниками. Город, где мы живем, является нашим общим домом. Летом наш Глава государства объявил о старте экочелленджа по всему Казахстану (…). В целом, сегодня мы подготовили 2535 саженцев, которые должны посадить школы нашего города», - отметил Алтай Кульгинов.























