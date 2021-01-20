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Бердибек Сапарбаев: Главное для людей – наличие работы и своевременная выдача зарплаты

Автор:  
Галина Скрипник
20 Января 2021, 10:50
Бердибек Сапарбаев: Главное для людей – наличие работы и своевременная выдача зарплаты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Реализация Дорожной карты занятости на 2020 - 2021 годы рассмотрена на совещании в Таразе под руководством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания было отмечено, что решение вопросов занятости и снижение уровня безработицы является одним из основных поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

По словам руководителя облуправления координации занятости и социальных программ Жорабека Баубекова, основные цели, поставленные на 2020 год, выполнены. Завершены работы по реализации 808 проектов, выделенная сумма полностью освоена. Создано 20 тысяч рабочих мест, в том числе 10 тысяч через центры занятости. Из планируемых 1 119 постоянных рабочих мест создано 430, остальные будут открыты в 2021 году.

Одна из проблем, названных спикером, – отсутствие в договорах с подрядчиками условий по достижению целей Дорожной карты по открытию новых рабочих мест, предельной нижней планке заработной платы и других.

Бердибек Сапарбаев отметил, что главное – это создание постоянных рабочих мест, и поручил ежеквартально отслеживать динамику рынка труда, в том числе открытия новых вакансий, регулярности выплаты зарплаты, пенсионных отчислений и других платежей.

«Уделите внимание обустройству фасадов социальных объектов, благоустройству и озеленению. Не выдерживает никакой критики работа технического и авторского надзора. Все еще присутствуют в нашей практике долгострои, на которых играются дети. Тут и до трагедии недалеко», - сказал аким области.

«Главное для людей – наличие работы и своевременная выдача заработной платы. В этом отношении нужно активизировать работу инспекции труда. Строительным организациям надо заранее готовиться к тендерам, проверять наличие материалов и техники. Мехотряды должны активно работать, чтобы каналы и другие водные артерии были готовы к началу весенне-полевых работ», - резюмировал глава региона Бердибек Сапарбаев.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в 2021 году в программу включены только проекты по строительству и реконструкции объектов. Ожидается реализация 41 проекта на общую сумму 16,9 миллиарда тенге, открытие 1,6 тысячи рабочих мест. После завершения проектов будет создано 418 постоянных рабочих мест. В рамках ДКЗ предусмотрена выдача микрокредитов на сумму 1,3 млрд тенге.


Жамбылская область   Занятость  
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