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Бердибек Сапарбаев дал совет столичным школьникам

3 Октября 2019 15:07
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Бердибек Сапарбаев дал совет столичным школьникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев обратился к учащимся школы №76 города Нур-Султана и дал свой совет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас для вас существуют все возможности, чтобы получить достойное образование. Посмотрите на вашу школу. Не нужно тратить время впустую, а необходимо использовать все возможности, заниматься спортом, ходить на различные секции. Есть множество программ. Нужно оставить все старые взгляды и уклады типа того, как «поступать по блату», сейчас нет такого понятия. Сегодня есть только одно – знания и усердная работа над собой. Если у тебя есть знания, то можешь учиться или в Америке, или в Европе, и проблем нет. Вот, к примеру, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, который сидит вместе с вами сейчас, вышел из многодетной семьи. Благодаря своему упорству и труду обучился по программе «Болашак». Как видите, теперь работает во благо страны», - сказал Бердибек Сапарбаев в ходе участия в акции «Республиканский экологический час» в столичной школе.


Напомним, Бердибек Сапарбаев и аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов приняли участие в экологической акции и посадили деревья вместе с учащимися.

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Ключевые слова: Правительство РК, Нур-Султан, Образование, Экология,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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