Бердибек Сапарбаев - акимам районов: В привлечении инвестиций заинтересованы мы, а не инвесторы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 34 миллиарда тенге инвестиций планируют вложить в этом году в сельскохозяйственную отрасль Жамбылской области, создав все условия для привлечения инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акимата Жамбылской области, в 2020 году в аграрную сферу региона привлечено 29,5 миллиарда тенге, рост по сравнению с 2019 годом составил 113 процента. Реализовано 18 проектов, пять из них касались развития животноводства, шесть – переработки продукции, четыре – создания интенсивных садов, три - птицеводства. Вместе с тем, глава региона Бердибек Сапарбаев на аппаратном совещании раскритиковал работу акимов районов по привлечению инвестиций в сельскохозяйственную отрасль.

Руководитель облсельхозуправления Кайрат Аманов рассказал о реализованных проектах и планах на перспективу, а также проблемах, препятствующих вложению инвестиций в агросектор.

Так, в Суратском сельском округе Меркенского района, где реализуется пилотный проект по повышению доходов сельчан, ИП «Қарақат» открыла цех по производству мясных консервов стоимостью 9,5 миллиона тенге. На сегодня здесь произвели уже 10 тысяч банок мясных консервов. В Кордайском районе ТОО «ECO CHICKEN» построило пять мини-птицеферм на сумму 27,5 миллиона тенге, их совокупная мощность - 15 тонн мяса за 45 суток. В ноябре прошлого года запущен первый модуль, собранный из сэндвич-панелей.

Среди значимых проектов региона – приобретение ТОО «Жамбыл ет» 1 000 голов крупного рогатого скота породы ангус, ТОО «Агрофирма Туркмен» - 1 575 голов маточного поголовья крупного рогатого скота калмыцкой породы.

Введена в эксплуатацию откормочная площадка на 5 000 голов КРС на базе КХ «Медет». Крестьянское хозяйство «Кокжайлау» запустило молочно-товарную ферму на 200 голов, КХ «Еламан» построило откормочную площадку, на которой можно содержать до 5 000 голов овец. В Жуалынском районе ТОО «Бурненская молочная компания» установило молочно-охлаждающее оборудование за 31,5 миллиона тенге, что увеличило производительность предприятия.

В Жанатасе ТОО «Байтур-2050» завершило строительство мини-цеха по переработке молока мощностью две тонны в сутки. Крестьянское хозяйство «Кызылжулдыз» из Байзакского района также ввело в эксплуатацию мини-цех по переработке молока мощностью 15 тонн в сутки. ИП «Империя» запущен завод по производству мороженого стоимостью 800 миллионов.

По словам Кайрата Аманова, в 2021 - 2023 годах планируется реализация 23 инвестпроектов на 213,5 миллиарда тенге. Будет создано 1 037 постоянных рабочих мест. В сфере животноводства разработано шесть проектов на сумму 7,7 миллиарда тенге, по переработке – четыре проекта (140,3 миллиарда), интенсивные сады - три проекта (10,9 миллиарда), по птицеводству - три проекта (30 миллиардов тенге). Четыре проекта - крупные овощехранилища (32,7 миллиарда тенге), три проекта – внедрение влагосберегающих технологий (920 миллионов тенге).

На 90 процентов завершено строительство 13 птицефабрик ТОО «Аллель Агро». Планируется производство до восьми тысяч тонн мяса птицы в год. ТОО «Аулие-Ата Феникс» намерено до конца года выйти на проектную мощность 10 тысяч тонн мяса птицы, а к 2023 году - 12 тысяч тонн.

Переработкой и консервированием фруктов и овощей займется ТОО «GRAND FOODS PREMIUM». ТОО «Qyzylzsa» в ноябре прошлого года начало строительство сахарного завода мощностью 150 тысяч тонн сахара в год стоимостью 85 миллиардов тенге и с созданием 300 рабочих мест. В 2023 году ТОО «Farm Frites Kazakhstan» займется производством картофеля фри. Мощность завода - 70 тысяч тонн замороженного картофеля фри в год. ИП «Матышев» завершает строительство овощехранилища и консервного цеха.

Среди намеченных к реализации проектов Кайрат Аманов отметил один из наиболее важных - производство муки и макаронных изделий ТОО «Элнур Адил Групп». В сутки завод будет выпускать 120 тонн муки и 22 тонны макаронных изделий. Строительные работы завершены на 75 процентов.

Очень важным моментом для развития бизнеса на селе является наличие свободных земель. Так, по словам спикера, этот момент сдерживает реализацию проекта по производству продуктов питания и полуфабрикатов с переработкой фруктов и овощей, бахчевых культур ТОО «Караганда Агроинвест-Т» в Байзакском районе. Стоимость проекта - 20,2 миллиарда тенге. Планировалось выпускать 103,7 миллиона литров соков, 25,9 тысячи тонн варенья, 25,9 тысячи тонн сушеной продукции в год.

В свободных площадях нуждается и ТОО «Goknur gida». Пока у предприятия для выращивания плодово-ягодной продукции имеется всего пять тысяч гектаров в Меркенском, Сарысуском, Жуалынском, Рыскуловском районах. Но этого недостаточно. В связи с этим, инвесторы вкладывают в дело всего 8,1 миллиарда тенге.

В числе важных - проект по выпуску различной сельскохозяйственной техники мощностью 100 единиц в год. Реализует его ТОО «Тараз Агро МашТорг». Здесь уже производят плуги, ротационные бороны, платформы для садов. А в этом году предприятие хочет освоить производство дождевальных установок. Строительство нового здания цеха начнется во втором квартале текущего года.

Несмотря на позитивные прогнозы Кайрата Аманова, у Бердибека Сапарбаева к акимам районов и города Тараза было много вопросов, касающихся привлечения инвестиций в агросектор. Отмечая важность привлечения инвестиций и новейших агротехнологий, аким области дал задание тщательно изучить каждый проект, выяснить, с какими проблемами сталкивается инвестор при его реализации, и помочь. Бердибек Сапарбаев поручил в этом году привлечь не менее 34 миллиарда тенге инвестиций.

«Ситуация с привлечением инвесторов в сельскохозяйственную отрасль обоснованно вызывает нарекания. Для аграрного региона 29,5 миллиарда тенге инвестиций – очень мало. Нужен новый и выверенный подход к инвесторам отрасли. Это направление должно стать приоритетным, следует создавать все условия для привлечения инвесторов», - считает глава региона.

Он подчеркнул, что привлечение частных инвестиций – хороший источник для решения социальных задач.

«Не изображайте крупных начальников, сидя в кабинете, выезжайте в округа, встречайтесь с людьми, - обратился Бердибек Сапарбаев к акимам. – Помните: в привлечении инвестиций заинтересованы мы, а не инвесторы».

Кроме того, аким области поручил продолжить работу по внедрению современных технологий орошения и обновлению парка сельхозтехники, уточнили в пресс-службе акимата Жамбылской области.