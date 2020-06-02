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Бензовоз загорелся на трассе в Акмолинской области

2 Июня 2020 18:12
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Бензовоз загорелся на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области бензовоз перевернулся в кювет и загорелся, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Сегодня в 14:57 часов на 924-м км автодороги Алматы - Екатеринбург, в 12-ти км от поселка Жаксы, из-за технической неисправности опрокинулся в кювет, а затем загорелся бензовоз «HOVO» объемом 40 м3.

«В результате пожара автомашина уничтожена полностью, произошел розлив мазута на площади 100 кв. м. Пожар локализован в 16:36 и ликвидирован в 16:50. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - добавили в ведомстве.

Как добавили в ведомстве, на тушение пожара выезжали 13 сотрудников и три единицы техники ДЧС Акмолинской области, добровольные пожарные формирования «Жаксы Су-Арнасы» и местная полицейская служба.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, Транспорт, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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