Бензовоз взорвался в Танзании, погибли 60 человек

ДАР-ЭС-САЛАМ. КАЗИНФОРМ - 60 человек погибли и еще 70 получили ранения при взрыве бензовоза в Танзании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, бензовоз взорвался как раз тогда, когда местные жители собирали топливо, вылившееся из него при опрокидывании в городе Морогоро, примерно в 125 милях (200 км) к западу от коммерческой столицы Дар-эс-Салам.

На видео, распространяемом в социальных сетях, видно, что толпа людей собирает вылившееся топливо в канистры. По словам некоторых очевидцев, взрыв произошел из-за того, что кто-то закурил сигарету на месте инцидента.

«Огонь был необъятным, было сложно спасать жертв. Я видел, как спасли человек 65-70, огонь быстро распространялся по месту аварии», - рассказал Reuters один из свидетелей Даниэль Нгого.

Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что был шокирован и опечален гибелью такого количества людей.

Официальный представитель правительства Хасан Аббаси написал в Тwitter: «Мы огорчены новостью об инциденте, в ходе которого взорвался бензовоз в Морогоро и погибли люди».

Аббаси добавил, что правительство страны помогает координировать спасательную операцию и опознание погибших.

В январе аналогичный инцидент привел к гибели по меньшей мере 12 человек на юго-востоке Нигерии.