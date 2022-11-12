Бензовоз взорвался в Нигерии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 12 человек погибло в результате взрыва автоцистерны с бензином на одной из главных дорого северо-центральной области Нигерии в штате Коги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Представитель полиции сообщил, что у бензовоза отказали тормоза, и он столкнулся с машиной, перегородившим шоссе. Автоцистерна «раздавила машины на пути», и «12 человек сгорели заживо». Дорога оцеплена, сотрудники службы безопасности дорожного движения работают над опознанием жертв.

Коги - одно из самых опасных мест в стране. В сентябре в подобной аварии погибло более 10 человек.