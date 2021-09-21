Бензовоз сгорел на трассе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на трассе сгорел бензовоз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Происшествие случилось в районе пригородного села Бесикты на трассе «Атырау-Индер». Произошло возгорание грузового автомобиля, перевозившего 23 тонны горюче-смазочных материалов. К моменту прибытия пожарных к месту вызова полностью сгорела кабина грузовика. Дальнейшее распространение огня было локализовано и ликвидировано. На цистерну с нефтепродуктами он не распространился. Пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В тушении были задействованы две единицы основной техники и восемь человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.