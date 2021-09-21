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    17:30, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Бензовоз сгорел на трассе в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на трассе сгорел бензовоз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Происшествие случилось в районе пригородного села Бесикты на трассе «Атырау-Индер». Произошло возгорание грузового автомобиля, перевозившего 23 тонны горюче-смазочных материалов. К моменту прибытия пожарных к месту вызова полностью сгорела кабина грузовика. Дальнейшее распространение огня было локализовано и ликвидировано. На цистерну с нефтепродуктами он не распространился. Пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    В тушении были задействованы две единицы основной техники и восемь человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия
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