Бензовоз перевернулся на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в минувшее воскресенье перевернулся бензовоз с 36 тоннами дизельного топлива. Горючее не разлилось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, лежащий на боку большегруз «VOLVO» заметили проезжавшие мимо водители и сообщили в полицию. Водитель бензовоза не справился с управлением из-за поломки колеса и оказался в кювете. 30-летний житель столицы направлялся в село Кишкенеколь.

«Топливо перелили в другой бензовоз и с помощью погрузчика автомобиль благополучно подняли на проезжую часть. К 23:00 часам совместно с пожарными сопроводили «VOLVO» в село Аккудук. Водитель бензовоза почти семь часов провел на трассе», - прокомментировали в пресс-службе.



