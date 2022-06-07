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    19:52, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Бензовоз перевернулся на трассе в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в минувшее воскресенье перевернулся бензовоз с 36 тоннами дизельного топлива. Горючее не разлилось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, лежащий на боку большегруз «VOLVO» заметили проезжавшие мимо водители и сообщили в полицию. Водитель бензовоза не справился с управлением из-за поломки колеса и оказался в кювете. 30-летний житель столицы направлялся в село Кишкенеколь.

    «Топливо перелили в другой бензовоз и с помощью погрузчика автомобиль благополучно подняли на проезжую часть. К 23:00 часам совместно с пожарными сопроводили «VOLVO» в село Аккудук. Водитель бензовоза почти семь часов провел на трассе», - прокомментировали в пресс-службе.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия Транспорт Топливо Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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