Бензин подешевел в США

9 Декабря 2022, 11:00

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Цены на бензин в США стали ниже по сравнению с прошлым годом, что связывают с рядом внешних факторов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона бензина в Америке сейчас составляет 3,33 доллара, тогда как год назад стоило 3,34 доллара. Средние цены в США упали на 14 центов за последнюю неделю и на 47 центов за последний месяц.

Цены на бензин достигли пика чуть выше 5 долларов за галлон в июне, достигнув рекордно высокого уровня.

Падение цен на энергоносители способствуют снижению потребительской инфляции в США, индекс которой в октябре достиг самого низкого годового значения с января.

Аналитики в области энергетики были обеспокоены тем, что европейское эмбарго на поставки российской нефти морским путем могут вызвать волатильность на рынке. Но пока цены на нефть продолжают снижаться.

Фьючерсы на нефть марки Brent на этой неделе упали почти на 10%, достигнув самого низкого показателя за год.

Однако влияние на стоимость нефти могут оказать ряд факторов.

Организация стран-экспортеров нефти в воскресенье приняла решение о сокращении добычу примерно на 2% мирового спроса до 2023 года. Если ОПЕК решит установить еще более жесткие ограничения на объемы производства, это может снова привести к росту цен.

Снижение добычи нефти Россией может привести к уменьшению поставок более чем на миллион баррелей в день, что также приведет к росту цен.

Кроме того, спрос со стороны Китая может восстановиться быстрее, чем ожидалось, поскольку страна отменяет ограничения по коронавирусу. Опасения по поводу экономических последствий, связанных с политикой «нулевого Covid» в КНР стали ключевой причиной падения цен на нефть в последние месяцы.

Фото: Getty Images