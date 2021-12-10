Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Бензин под видом газового конденсата пытались вывезти из Туркестанской области

    10 Декабря 2021, 17:45

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции «Манкент» пресечен незаконный вывоз из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн бензина марки АИ-92, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом «газового конденсата».

    Общая сумма бензина составляет 229 миллионов тенге.

    Расследование продолжается.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Топливо
    Новости по теме
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус