Бензин по 16 тысяч тенге за литр хотели купить в лесхозе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Бензин по 16 тысяч тенге за литр пытались купить в лесном хозяйстве Северо-Казахстанской области. Это почти в 80 раз больше реальной стоимости топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».



На приобретение ГСМ учреждение планировало потратить свыше 600 млн тенге. Однако сомнительный лот обнаружили сотрудники Антикоррупционной службы. Заказчикам пришлось подкорректировать свои запросы.

Аналогичное нарушение выявили ​в одном из райцентров региона. Сельский акимат хотел приобрести скамью за 7,5 млн тенге, хотя ее реальная цена - всего 800 тысяч.

В целом за первое полугодие установлено 63 факта завышения закупочных цен. Предотвращено нерациональное использование почти 1,5 млрд тенге.

«Мы проверяем это через «единое окно государственных закупок» и видим, что закупка идет. Если бы мы, например, не обнаружили, они бы получили эти деньги и благополучно освоили. Но это нами было выявлено. Соответственно, пресечена возможность получения какого-то вознаграждения. Как правило, в пояснениях - что это механическая опечатка из-за невнимательности. Если бы это было умышленно, то уже было бы покушение на совершение хищения», - говорит руководитель областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов.