Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Бензин на сумму $90 млн хотели незаконно вывезти из Казахстана

4 Ноября 2022, 11:12
Бензин на сумму $90 млн хотели незаконно вывезти из Казахстана
4 Ноября 2022, 11:12

Бензин на сумму $90 млн хотели незаконно вывезти из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 445 тонн бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

«Сотрудники департамента АФМ по Павлодарской области выявили факт незаконного вывоза из страны трех вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом «топливной присадки» в объеме 165 тонн, стоимостью 54 млн тенге. Кроме того, пять вагонов-цистерн с бензином марки АИ-95 объемом 280 тонн, стоимостью 89 млн тенге задержаны при попытке вывоза в Узбекистан этой же компанией. В целом, данная компания намеревалась экспортировать в Узбекистан и Таджикистан более 100 тыс. тонн топлива на сумму 90 млн долларов США», - сообщили в АФМ.

Директор компании полностью признал вину и в содеянном раскаялся.

«Изъятые цистерны с бензином конфискованы и обращены в доход государства, с осужденного взыскано в доход государства стоимость ранее реализованного бензина на сумму 54 млн тенге», - проинформировали в ведомстве.

Суд признал виновным директора ТОО и приговорил к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.


Кадр из видео /t.me/afm_rk




Новости по теме
Возврат активов на 300 млрд тенге обеспечило Агентство по финмониторингу
Директор ТОО «АНК-Энерго» уклонялся от уплаты налогов на сумму более 600 млн тенге
Цены на бензин не планируют поднимать в Казахстане до Нового года
Читайте также
Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК
КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
45 млн тенге, $9 тысяч и украшения с бриллиантами украл любовник у астанчанки
Мертвого мужчину обнаружили в одном из гостиничных номеров Уральска
Проблему с дефицитом сжиженного газа решают в Атырау
Сотрудница ЦОНа подделывала техпаспорта в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору