13 Июля 2022 14:41

Бензин марки Premium Euro-95 подорожал в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане с 13 июля повысились цены на бензин премиальной марки «АИ-95», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, литр бензина этой марки подорожал на 25%, а именно с 1,6 маната ($0,94) до 2 манат ($1,18) за литр. Что касается АИ-98, то его цена достигла 2,30 маната ($1,35).

Подорожание бензина АИ-95 связано с тем, что этот вид топлива импортируется, а цены на мировом рынке резко повысились. Бензин марок АИ-95 и АИ-98 импортируется в Азербайджан из Румынии. В республике производятся только бензин АИ-92 и дизельное топливо, цены на них не изменились. Стоимость литра бензина АИ-92 составляет 1 манат ($0,59), а дизельного топлива - 0,8 маната ($0,47) за литр.

Цена на бензин марки AИ-92 в Азербайджане регулируется Тарифным советом. Цены на другие марки бензина зависят от их стоимости на рынке. Подорожание бензина марки AИ-95 никак не повлияет на стоимость товаров в стране, так как перевозчики используют дизтопливо и бензин AИ-92.

При этом цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 6,19 доллара, или 5,15%, до 113,91 доллара. В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

По словам азербайджанского эксперта-экономиста Натига Джафарли, в Азербайджане бензин марки премиум АИ-95 не регулируется со стороны государства.

«Несколько лет назад Тарифный совет, занимающийся регулированием цен, вывел бензин марки АИ-95 из списка. По логике должно быть рыночное регулирование цен именно на эту марку. К сожалению, у нас нет других игроков на рынке, кроме одного – это дочерняя компания SOCAR, который завозит продукт в страну и диктует цену. И, как мы видим, цены на бензин повышаются на мировых рынках. А мы зависим от мировых цен, так как импортируем из-за рубежа. Как только бензин (АИ-95) поднимается в Румынии, внутри Азербайджана он тоже дорожает», - сказал эксперт, отметив что сейчас АИ-95 продается в Азербайджане почти по такой же цене, как и в восточноевропейских странах.





Фото: flashcrunch.com