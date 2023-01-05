Бенедикт XVI похоронен в Ватикане

5 Января 2023, 21:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Ватикане простились с почетным папой Римским Бенедиктом XVI. Он скончался 31 декабря на 96-м году жизни. Траурную церемонию посетили тысячи верующих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Перед собором Святого Петра разместились почетные гости, в числе которых были премьер-министр Италии Дорджа Мелони и Королева София Испанская. Поминальную мессу возглавил глава Римско-католической церкви Франциск.

Франциск, папа римский: «Бенедикт, верный друг Небесного Жениха, пусть твоя радость будет полной, когда ты слышишь Его голос, сейчас и навсегда».

В ходе церемонии архиепископ Георг Генсвайн, который был личным секретарем Бенедикта XVI, положил открытое Евангелие на его гроб.

В 2013 году Бенедикт XVI стал первым за 600 лет понтификом, сложившим полномочия. Свое решение он объяснил нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

Гроб с телом бывшего папы будет покоиться в крипте под алтарной частью Собора Святого Петра.

Ватикан сообщил о смерти бывшего папы Римского Бенедикта XVI. Ему было 95 лет.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял новость о кончине Папы Римского Бенедикта XVI.

«Мы все хорошо знаем бывшего лидера католической церкви как выдающегося духовного деятеля и великую личность, неустанно трудившегося во имя продвижения идей мира, взаимопонимания и гуманизма. Яркий образ Его Святейшества Бенедикта XVI, внесшего огромный вклад в дело защиты и сохранения ценностей человечества, навсегда останется в памяти всей мировой общественности. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования всей католической общине», – говорится в телеграмме.

Фото: AFP TV