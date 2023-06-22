Белые розы высаживают в парке поклонники Юрия Шатунова в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центральном парке Караганды поклонники Юрия Шатунова благоустраивают аллею памяти певца. Организаторы намерены высадить десятки кустов белых роз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея строительства «Аллеи Белыз Роз» принадлежит организатору движения «Ветер Перемен» памяти Юрия Шатунова Юлии Эдельхановой. По ее словам, она всегда была поклонницей певца, и побывала на его концерте в Караганде в 2015 году.

«После смерти Юры, 1 августа 2022 года я организовала в Центральном Парке города Караганды первый свой концерт на 40 дней памяти Юрия Шатунова. На площади собралось около 5000 тыс человек, все они поклонники Юры. После этого я собрала команду музыкантов и артистов, и мы уже почти год гастролируем с концертами по всему Казахстану. Идея строительства «Аллеи Белых Роз» появилась у меня сразу после первого концерта. Я подумала, что нужно организовать место, где могли бы собираться поклонники Юры», - говорит Юлия Эдельханова.

Девушка обратилась в акимат города Караганды за разрешением. Все расходы на строительство аллеи организатор взяла на себя. Местная власть дала официальное разрешение.

На данный момент на Аллее идет высадка саженцев белых роз. Всю зиму поклонники певца подготавливали почву, удобряли землю, закупали навоз.

На Аллее планируется установка скамеек, урн, радиоприемников, чтобы всегда играли песни Юры. На установку памятника у нас пока нет спонсоров. Сейчас мы ведем сбор, но пока получается только высаживать розы. Я езжу постоянно на Аллею, рыхлю почву, удобряю кустики. Работники парка, по договоренности с директором, мне помогают, поливают. Поклонникам Юры очень нравится эта идея, многие поддерживают и благодарят, ведь это Легенда нескольких поколений. Моя цель, чтобы не забывали Юру, чтобы собирались на этой Аллее и на наших концертах, плакали, радовались и пели его песни все вместе», - говорит Юлия.

Сейчас участники движения «Ветер Перемен» ищут спонсоров на строительство памятника и благоустройство аллеи. Предполагается, что это будет одной из достопримечательностей города. На открытие Аллеи собираются приехать люди с разных городов и стран.

23 июня в Центральном Парке Караганды состоится концерт «Ветер Перемен», посвященный годовщине памяти Юрия Шатунова. Концерт бесплатный.

«Аллею я планирую построить чего бы мне это не стоило. Надеюсь, что все получится. Все зависит от материальной стороны. Очень хочется, чтобы новое поколение, наши дети тоже помнили и знали Юрия Шатунова. Это будет волшебное, красивое место, где смогут собираться поклонники и вспоминать своего кумира. Место куда можно прийти, побыть наедине со своими мыслями и принести белые розы», говорит Юлия Эдельханова.