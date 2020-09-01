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Белугу весом в 118 кг выловили рыбаки в Атырау

1 Сентября 2020 16:10
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Белугу весом в 118 кг выловили рыбаки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау рыбаки выловили белугу весом в 118 килограммов, передает корреспондент МИа «Казинформ».

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Как сообщили в Региональной службе коммуникаций, ставшую крайне редкой рыбину выловили рыбаки производственного кооператива «Амангельды». Сразу же белуга была доставлена в прорези на «Жайык- Атырауский осетровый рыбоводный завод». Ее вес – 118 килограммов.

Белуга занесена в Красную книгу. На ее промышленный вылов действует мораторий, введенный всеми прикаспийскими государствами. Если рыба осетровых пород попадается в снасти в качестве прилова, то вся она сдается на рыбоводные завода, занимающиеся разведением мальков по госзаказу.


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#Атырауская область  
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Автор:

Виктор Сутягин

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