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    17:38, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Белугу весом около 200 кг выловили атырауские рыбаки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Специалисты рассчитывают чуть позже получить от редкой рыбы икру для выращивания мальков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Огромную белугу бригада рыбаков выловила неводом в 8 часов утра в реке Урал на участке «Малая Дамба». О поимке редкой рыбы сразу же сообщили специалистам Урало-Атырауского осетроводного рыборазводного завода. На специальном судне с прорезями в бортах для циркуляции речной воды белугу доставили на завод, где ее взвесили. Вес рыбины - 190 килограммов, а длина 2 метра 47 сантиметров. Как заявили рыбоводы, белуга икряная. Ее поместили в специальный бассейн. От неё специалисты рассчитывают чуть позже получить икру для выращивания мальков. При этом по возможности икра будет получена методом доения, а значит белуга останется жива», - рассказал руководитель рыболовного предприятия имени Амангельды Мурат Амиргалиев.



    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Природа Видео Животные
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