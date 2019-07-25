Белорусского дипломата ранили в Турции

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Раненого советника посольства Беларуси в Турции прооперировали, состояние дипломата оценивают как тяжелое. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает МИА «Казинформ».

«Ночью советнику белорусского посольства сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое», - отметил Анатолий Глаз.

Вечером 24 июля в советника посольства Беларуси в Турции при возвращении домой выстрелил неизвестный. Дипломат был с ребенком, который не пострадал. Атака была совершена психически не уравновешенным человеком, бывшим военнослужащим. После нападения преступник покончил с собой. По информации агентства Demiroren, нападавшим оказался сосед дипломата. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии.