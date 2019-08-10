Белорусский силач сдвинул 15 тягачей МАЗ

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Белорусский силач Дмитрий Белайц установил мировой рекорд, сдвинув с места 15 трехосных тягачей МАЗ, выстроенных единой колонной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Протянуть технику на расстояние 7 м 20 см стронгмену удалось со второй попытки за 1 мин. 03,75 сек. Общий вес груза составил 157,5 т.

«Этот рекорд посвящается белорусам во главе с Александром Григорьевичем (Лукашенко – ред.). Вместе мы сила, нас никто никогда не победит», - отметил Дмитрий Белайц.

До того как решиться на трюк такого масштаба (он выполнен впервые), белорусский силач долго тренировался.

«Руководство помогло. Меня приглашали многие мировые компании, но выбор очевиден. Он в сторону Минского автомобильного завода. Сегодня это гордость белорусских людей. По МАЗам судят о нас на Дальнем Востоке, в Казахстане, Украине. Нам есть чем гордиться», - сказал Дмитрий Белайц.

По его мнению, человек труда - это будущее страны и человечества. Он пожелал всем работникам МАЗа побед и достижения поставленных целей. В дальнейшем Дмитрий мечтает установить еще один рекорд, но уже с автомобилями БелАЗ.

«Есть предварительные договоренности», - добавил силач.

Необычное действо происходило на площадке у центральной проходной МАЗа. Тягачи МАЗ-643028 были соединены между собой траллами. Каждый из них весил около 10 т.

Дмитрий Белайц - почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья и гендиректор ООО «МТЗ Сибирь». Богатырь родом из Гродненской области, долгое время занимался дзюдо и самбо, выступал за национальную сборную, а потом увлекся силовым экстримом. Ранее вместе с напарником Михаилом Шивляковым он протянул самый большой трактор в мире.