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Белорусская вакцина против COVID-19 будет предназначена для людей любого возраста

22 Октября 2021, 16:17
Белорусская вакцина против COVID-19 будет предназначена для людей любого возраста

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Белорусская вакцина против COVID-19 будет предназначена для людей любого возраста. Об этом сообщил в эфире телеканала «МИР24» директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«По всей видимости, нет», - сказал Андрей Гончаров, отвечая на вопрос, предполагаются ли для белорусской вакцины какие-либо возрастные показатели.

По словам директора института, вакцина будет максимально безопасна и предназначена абсолютно для всех слоев населения. «Все смогут ей привиться», - добавил он.

Как сообщалось, первую опытно-промышленную партию белорусской вакцины от COVID-19 получат в 2022 году. Первые прототипы появились еще в мае этого года, в конце июня были созданы полноценные прототипы, содержащие вещества, усиливающие иммунный ответ. Пройдены лабораторные испытания, они показали неплохие результаты. Сейчас проходят предварительные доклинические исследования. Полноценные доклинические исследования на животных начнутся в следующем году. Испытания на людях начнутся, скорее всего, в первом полугодии


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