«Белнефтехим» продолжает переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Концерн «Белнефтехим» продолжает вести переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«В Казахстане состоялись предметные переговоры о поставках нефти, были проведены встречи с представителями Министерства энергетики Казахстана и отраслевыми компаниями. В настоящий момент мы продолжаем переговоры с компаниями, которые могут стать для нас потенциальными поставщиками нефти, обсуждаем с ними объемы и логистику поставок, определяемся с форматом сотрудничества в этом направлении», - отметили в пресс-службе «Белнефтехима».





Что касается самого соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов с Казахстаном, то, по информации концерна, для его подписания требуется проведение ряда административных процедур со стороны Казахстана.





Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.





Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко сообщал, что Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. По его словам, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры.