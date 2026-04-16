Белых хакеров и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов в Казахстане

На площадке Министерства энергетики прошло очередное заседания Отраслевого совета в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики. В работе Совета приняли участие представители госорганов, а также эксперты ведущих электроэнергетических и теплоэнергетических компаний, включая АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Kazakhmys Energy», а также представители отраслевых объединений, в том числе ОЮЛ «KAZENERGY», Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», НАО «Talap», АО «Центр развития трудовых ресурсов».

Кроме того, участие приняли представители учебно-методических объединений по направлению «Электроэнергетика и теплоэнергетика», республиканских учебно-методических советов высших учебных заведений, а также представители организаций образования и системы профессиональных квалификаций.

В рамках года цифровизации и искусственного интеллекта в электроэнергетической и теплоэнергетической отрасли на текущий год запланирована разработка профессионального стандарта «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике».

В рамках данного стандарта предусмотрены новые профессии:

проектировщик интеллектуальных (умных) сетей;

инженер по разработке и внедрению ИИ в энергосистемах (Smart Grid);

специалист по кибербезопасности энергетических сетей.

Эти профессии сформированы на основе Атласа новых профессий и компетенций Казахстана и направлены на формирование современных образовательных программ и подготовку кадров, соответствующих требованиям цифровой трансформации отрасли.

Развитие «умных» сетей (Smart Grid) является одной из ключевых задач ближайших 5–10 лет. Это требует от специалистов не только глубоких знаний в области энергетики, но и компетенций в сфере искусственного интеллекта, поскольку в перспективе функции диспетчеризации будут частично переданы интеллектуальным системам управления.

В 2025 году в отрасли уже была разработана карточка новой профессии «Смарт-менеджер», направленная на повышение эффективности управления и мониторинга энергетических систем, внедрение интеллектуальных технологий и повышение энергоэффективности.

Электроэнергетика и теплоэнергетика Казахстана развиваются с учетом глобальных трендов, включая цифровизацию, автоматизацию и внедрение интеллектуальных решений.

Также рабочей группой проведена актуализация Отраслевой рамки квалификаций с учетом текущих и перспективных потребностей отрасли. В рамках обновления пересмотрена функциональная карта отрасли; актуализирована карта профессиональных квалификаций; проведен анализ отрасли и потребности в кадрах; обеспечена синхронизация с системой подготовки кадров в организациях высшего и технического и профессионального образования.

