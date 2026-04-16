    08:41, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Белых хакеров и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов в Казахстане

    В электроэнергетической и теплоэнергетической отрасли Казахстана на текущий год запланирована разработка профессионального стандарта «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике», передает Kazinform со ссылкой на Минэнерго.

    Фото: Минэнерго

    На площадке Министерства энергетики прошло очередное заседания Отраслевого совета в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики. В работе Совета приняли участие представители госорганов, а также эксперты ведущих электроэнергетических и теплоэнергетических компаний, включая АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Kazakhmys Energy», а также представители отраслевых объединений, в том числе ОЮЛ «KAZENERGY», Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», НАО «Talap», АО «Центр развития трудовых ресурсов».

    Кроме того, участие приняли представители учебно-методических объединений по направлению «Электроэнергетика и теплоэнергетика», республиканских учебно-методических советов высших учебных заведений, а также представители организаций образования и системы профессиональных квалификаций.

    В рамках года цифровизации и искусственного интеллекта в электроэнергетической и теплоэнергетической отрасли на текущий год запланирована разработка профессионального стандарта «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике».

    В рамках данного стандарта предусмотрены новые профессии:

    • проектировщик интеллектуальных (умных) сетей;
    • инженер по разработке и внедрению ИИ в энергосистемах (Smart Grid);
    • специалист по кибербезопасности энергетических сетей.

    Эти профессии сформированы на основе Атласа новых профессий и компетенций Казахстана и направлены на формирование современных образовательных программ и подготовку кадров, соответствующих требованиям цифровой трансформации отрасли.

    Развитие «умных» сетей (Smart Grid) является одной из ключевых задач ближайших 5–10 лет. Это требует от специалистов не только глубоких знаний в области энергетики, но и компетенций в сфере искусственного интеллекта, поскольку в перспективе функции диспетчеризации будут частично переданы интеллектуальным системам управления.

    В 2025 году в отрасли уже была разработана карточка новой профессии «Смарт-менеджер», направленная на повышение эффективности управления и мониторинга энергетических систем, внедрение интеллектуальных технологий и повышение энергоэффективности.

    Электроэнергетика и теплоэнергетика Казахстана развиваются с учетом глобальных трендов, включая цифровизацию, автоматизацию и внедрение интеллектуальных решений.

    Также рабочей группой проведена актуализация Отраслевой рамки квалификаций с учетом текущих и перспективных потребностей отрасли. В рамках обновления пересмотрена функциональная карта отрасли; актуализирована карта профессиональных квалификаций; проведен анализ отрасли и потребности в кадрах; обеспечена синхронизация с системой подготовки кадров в организациях высшего и технического и профессионального образования.

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане обеспечен профицит производства электроэнергии.

    Диана Калманбаева
    Автор
