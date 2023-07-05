Белград и Астана становятся важнейшими центрами в своих регионах – Весна Видович

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Белград и Астана в последние годы переживают быстрый экономический рост и ускоренное развитие. Эти города становятся важнейшими центрами в своих регионах. Об этом заявила вице-мэр Белграда Весна Видович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас нет нерешенных вопросов. Мы взаимно заинтересованы в дальнейшем продвижении политического диалога на высшем уровне, а также развитии двустороннего сотрудничества, особенно торгово-экономических отношений. Мы высоко ценим поддержку Казахстаном территориальной целостности Сербии, международного права. Два наших города – Астана и Белград - прописали протокол о сотрудничестве в 2016 году, и с тех пор мы интенсивно сотрудничаем во многих сферах. В Астане есть улица нашего знаменитого ученого Никола Теслы. А в Белграде установлен памятник великому поэту Жамбылу Жабаеву. Республика Сербия имела свой павильон на крупной выставке «ЭКСПО-2017», а Белград будет хозяином специализированной выставки в 2027 году. Мы рассчитываем на то, что вы передадите нам свой организаторский опыт, в свою очередь, мы с радостью ждем встречи с вами в Белграде», - отметила Весна Видович.

Спикер подчеркнула, что Белград и Астана в последние годы переживают быстрый экономический рост и ускоренное развитие.

«Наши города становятся важнейшими центрами в своих регионах. За последние годы они достигли впечатляющего роста и стали символами процветания и модернизации. Я уверена, что в ближайшие годы наше сотрудничество будет еще лучше и этот форум будет содействовать обмену опытом и поддержки наших усилий в приобретении нами новых идей и моделей по улучшению наших городов, а также поможет установить личные контакты и хорошие отношения, потому что города, прежде всего, строятся людьми. Еще раз поздравляю великолепный город Астану с 25-летием. Желаю Президенту, мэру, а также всем казахстанцам большого счастья и всем вам успешной работы», - добавила вице-мэр Белграда Весна Видович.