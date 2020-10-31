Беларусь временно ограничивает въезд иностранцев с 1 ноября

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Беларусь с 1 ноября временно ограничивает въезд иностранцев из-за COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете со ссылкой на соответствующее постановление Совета Министров.

«С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19», - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Данное ограничение не распространяется на иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам; глав и членов официальных делегаций; иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Беларуси; водителей при выполнении международных автоперевозок, а также перевозок международной почты; членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Кроме того, ограничения не касаются иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси; иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси; иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на трудовую деятельность на территории Беларуси; иностранцев, следующих в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника; иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации.

То же самое касается граждан Российской Федерации, следующих транзитом через Беларусь в Россию, а также иностранцев, следующих транзитом через Беларусь в соответствии с межправсоглашением Беларуси и Украины об упрощенном проезде участка автодороги Славутич - Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Беларуси, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые работают в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС.

На прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск также не распространяется данное ограничение.

Граждане Беларуси, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси, а также иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, в течение 10 календарных дней со дня прибытия из иностранных государств, включенных Минздравом в перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19, должны находиться в самоизоляции. Их не пропустят через границу до истечения 10-дневного срока.

Не должны находиться в самоизоляции и могут пересекать границу сотрудники диппредставительств и консульских учреждений Беларуси в иностранных государствах, имеющие дипломатические и служебные паспорта, а также члены их семей, сотрудники Государственной фельдъегерской службы и предприятия «Специальная связь», водители-международники, члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, физлица, вернувшиеся в Беларусь после служебной командировки.